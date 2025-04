Les seconds couteaux des Lakers étaient bien affûtés

Lorsqu’un autre élément qu’un membre du « Big Three » des Lakers finit meilleur marqueur, c’est rarement bon signe. Mais lundi soir, contre les Rockets, adversaires directs pour le haut du tableau de la Conférence Ouest, les Angelinos ont pu compter sur leurs joueurs de complément pour prêter main forte au scoring. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent ont tous les deux inscrit 20 points – comme Luka Doncic – en sortie de banc, un coup de pouce bienvenu, et même réclamé par les leaders de Los Angeles.

Dans ce que Luka Doncic a appelé « le pire match et de loin » de son association avec LeBron James et Austin Reaves, les Lakers ont su trouver d’autres solutions. « Vous devez prendre ce que la défense vous donne » a rappelé le Slovène. « Elle doit finir par vous donner quelque chose à un moment ou un autre. Quand on a vu que les Rockets défendaient comme ils le faisaient, on a simplement continué de dire aux gars de tirer. »

12/24 à 3-points pour Finney-Smith et Vincent !

Utilisé comme un pivot de petite taille pour écarter la défense, Dorian Finney-Smith a très bien rempli son rôle avec un superbe 6/11 de loin, la majorité après avoir posé un écran pour Luka Doncic.

« Si le pivot défend sur moi ou sur Rui Hachimura, il faut l’exploiter » a-t-il analysé. « Ce soir, leurs grands étaient sur moi, donc j’ai eu les positions de tirs. La dernière fois qu’on les a affrontés, ils défendaient sur Rui et il a les tirs. » L’ancien tandem des Mavs a su exploiter la lenteur d’Alperen Sengun ou de Steven Adams pour créer des situations de tir comme jamais cette saison pour « DFS », auteur de ses records aux points (20 unités), et tirs à 3-points réussis comme tentés avec les Lakers.

« Il aurait dû en prendre 14 » a estimé JJ Redick aux médias. « Ses coéquipiers ont une grande confiance en lui. Tout le staff a une grande confiance en lui. Il a besoin parfois de quelques rappels en douceur qu’il doit continuer de shooter. En particulier le genre de tirs qu’il obtient, que ce soit un tir à 3-point dans le coin ou sur un ‘pick-and-pop’ contre un pivot, ce sont des shoots ouverts. Nous n’allons pas avoir de meilleures positions. »

« J’ai dit à Dorian aujourd’hui qu’il devait davantage tirer« , a insisté Luka Doncic à ESPN. « Il était ouvert trois ou quatre fois et il n’a pas voulu prendre les tirs. » « Je lui ai dit que s’il ne voulait pas prendre ces tirs, j’allais le faire moi-même » a-t-il insisté dans un sourire.

« En attaque, on n’a pas fait grand-chose sans Gabe et ‘Doe-Doe' »

Dorian Finney-Smith n’avait plus pris plus de dix tirs derrière l’arc sur un match depuis le 3 janvier 2024 avec les Nets, et il assume sa volonté de faire briller ses coéquipiers avant lui.

« J’essaie toujours de bien lire le jeu » a-t-il réagi. « Donc si je vois un défenseur sprinter sur moi, je vais lâcher le ballon. Je suis un peu du genre ‘mon gars, c’est toi le joueur en feu, prends ce tir’. Donc cela fait du bien quand des gars comme Luka ou LeBron me disent de prendre mes tirs. Parce que cela pourrait être dans l’autre sens. »

Comme Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent a lui aussi inscrit 20 points avec six tirs de loin, dont trois pour maintenir les Lakers à hauteur dans le deuxième quart-temps.

Dans un match aussi serré, l’adresse du duo, auteur de douze tirs longue distance contre quatre pour l’ensemble du cinq majeur, a été déterminante. « En attaque, on n’a pas fait grand-chose sans Gabe et ‘Doe-Doe’ » a insisté Luka Doncic. « Mais on s’est partagé la balle. On a joué vers l’avant et avec rythme, on doit jouer comme ça. »

Outre ce duo majeur improbable du soir, Rui Hachimura a aussi été décisif en fin de rencontre avec une interception précieuse à 50 secondes de la fin, une anticipation salvatrice, alors qu’Alperen Sengun avait pris le meilleur sur LeBron James sous le cercle. Autant de signaux positifs à l’approche d’une fin de saison où les Lakers auront besoin de leurs « role players » quand les défenses vont encore davantage se resserrer sur LeBron James ou Luka Doncic.