Pourtant catastrophique au tir, Malik Monk a gardé la confiance de son coach

Son pire match de l’année. Sur le parquet des Pacers, Malik Monk est passé à côté de son sujet, avec seulement 5 petits points inscrits à 2/14 aux tirs (dont 1/3 de loin) dans la courte défaite de sa formation. L’arrière des Kings a pourtant beaucoup insisté à l’approche du « money time ».

Mais celui-ci a eu toutes les peines du monde à finir à proximité du cercle, où il a été tantôt contesté par Pascal Siakam, tantôt par Andrew Nembhard. Doug Christie a pourtant fait le choix de lui faire confiance dans les moments les plus chauds, plutôt qu’à Keon Ellis, introduit dans son cinq depuis trois matchs à sa place.

« Sachant qu’on allait avoir besoin d’un peu de création et de rentrer des tirs », justifie le coach en pensant aux facilités offensives de Malik Monk. « De plus, si on veut gagner à haut niveau, on aura besoin de Malik Monk, ne vous y trompez pas », poursuit Doug Christie.

Des ballons perdus aussi

Pari manqué pour ce match-ci. Renvoyé sur le parquet à trois minutes de la fin d’un match à une possession, l’arrière a manqué un « step-back » compliqué en tête de raquette. Puis, de nouveau en fin de possession, il a forcé pour se frayer un chemin vers le cercle, en manquant encore la cible dans la dernière minute.

Son tir primé à 20 secondes de la fin interviendra un peu tard pour redonner un semblant d’espoir à sa formation. « Malik va rentrer des tirs. Ce sont deux matchs difficiles pour lui d’affilée, mais il a déjà affronté ça. Avec le nombre de tirs qu’il prend, il va trouver son rythme. J’ai une confiance totale en lui », insiste son coach.

Déjà face à Orlando quelques jours plus tôt, son joueur s’était contenté d’une sortie à 9 points (4/9 aux tirs) et 6 ballons perdus. Face aux Pacers, il en a encore perdu cinq.

Avec notamment cette passe très hasardeuse envoyée vers Jonas Valanciunas à l’entame du dernier quart-temps. Les Kings ont perdu 12 ballons, transformés en 20 points en faveur de leurs adversaires.

« On doit s’assurer que nous tous – pas seulement lui – prenons soin du ballon. C’est essentiel, surtout contre ces équipes où la marge d’erreur est vraiment très petite. Ce ne sont pas des points que nous pouvons laisser filer. Si on réduit cela de moitié, à 10, on gagne facilement le match », se projette Doug Christie pour finir.

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 19 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 20 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 21 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 22 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 23 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 24 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 25 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 26 58 33 44.4 32.7 87.2 0.5 3.3 3.8 5.9 2.6 1.0 2.4 0.7 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.