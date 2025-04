Un assistant robot dopé à l’intelligence artificielle sur le banc des Warriors

Lors du dernier All-Star Weekend, Adam Silver a mis en avant une application concrète de l’intelligence artificielle en NBA, lors du All-Star Tech Summit. Le « commissionner » présentait ainsi des robots intelligents, qui aidaient notamment Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr lors des entraînements des Warriors.

S’agissait-il simplement d’une présentation sans lendemain, ou du moins à l’application très lointaine ? Pas du tout, car la franchise de la Baie, en pointe dans le domaine des nouvelles technologies, annonce une grande première dans la Grande Ligue pour cette fin de saison : l’arrivée d’un robot assistant sur son banc !

Plusieurs secondes de différence

« Il y a de plus en plus de monde dans les staffs techniques de la ligue, et certains assistants ne sont là que pour repérer les schémas des équipes adverses » explique Steve Kerr. « Avec les présentations qui nous ont été faites, on s’est aperçu que ce robot pouvait le faire de façon plus efficace et plus rapide, avec moins d’erreurs. »

Baptisé « U+1F420 », le robot humanoïde de la société « Piscis » est ainsi relié à un réseau de caméras et de micros situés aux quatre coins de la salle. Dès que l’annonce des systèmes adverses est repérée (via des signes du meneur, du coach et des assistants adverses ou par le nom utilisé), il est comparé à la base de données enregistrée par le staff de Golden State, puis transmis au robot, qui peut l’annoncer oralement à Steve Kerr.

« Entre le repérage, l’analyse, la transmission et l’expression du système adverse, il se passe une moyenne de 1.72 seconde » explique Cheryl Cioppino, l’ingénieure à la tête de l’équipe qui a développé le robot. « En comparaison, un assistant coach humain met en moyenne 4.31 secondes pour repérer le système adverse et l’annoncer à son coach principal puis à ses joueurs. Si l’annonce a lieu au milieu du terrain, c’est souvent trop tard. D’autant qu’un assistant humain ne repère que 65% des systèmes annoncés, contre 92% pour U+1F420 selon nos études. »

Mais peut-on vraiment utiliser l’intelligence artificielle de cette façon ? Est-ce légal ? « Il n’y a rien dans le règlement sur ce point » répond Mike Dunleavy Jr, le GM des Warriors.

Utiliser l’intelligence artificielle avant que la NBA ne légifère ?

La Grande Ligue n’avait pas anticipé une arrivée aussi rapide des robots gonflés à l’intelligence artificielle, et c’est aussi pour ça que Golden State compte l’utiliser en cette fin de saison. Ayant toujours « des années d’avance » sur la concurrence, les Warriors pensent que « U+1F420 » peut leur donner un avantage décisif pour les prochains playoffs, dans une conférence Ouest très ouverte. Avant que les propriétaires ne légifèrent sur le sujet…

D’autant que Cheryl Cioppino explique que d’autres fonctionnalités sont actuellement en cours de développement. Avec un certain type de caméras, le robot assistant pourrait ainsi analyser en temps réel la température corporelle, le rythme cardiaque et la respiration des joueurs adverses, et surtout les comparer par rapport à leurs valeurs au repos. En clair, il pourrait, toujours de façon orale, conseiller à Steve Kerr d’attaquer tel ou tel joueur s’il constate qu’il est dans le rouge foncé sur le plan physique…

« Globalement, ce sont des analyses qui sont déjà pratiquées par les staffs techniques en NBA » conclut l’ancienne de Stanford. « Notre outil permet simplement de le faire de façon plus précise et plus rapide. »