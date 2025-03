Le MVP de la nuit | Zaccharie Risacher, le Rookie de l’année ?

Même si Stephon Castle est actuellement le favori pour le trophée de « Rookie de l’année », Zaccharie Risacher n’a pas dit son dernier mot dans cette course, comme il vient de le prouver face aux Bucks.

Alors qu’il sortait d’une performance compliquée face au Heat, le Français a ainsi établi son record de la saison, et la deuxième meilleure performance offensive d’un rookie cette saison derrière les 37 points de Dalton Knecht, avec 36 points à 12/21 dont 5/11 de loin à Milwaukee, toujours dans son style fait de courses, des coupes et de 3-points !

« C’est le Rookie de l’année »

Interrogé en bord de terrain après la rencontre, Zaccharie Risacher a été très sobre, comme à son habitude. C’est Trae Young, présent à ses côtés, qui a salé l’interview. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose à dire sur son jeune coéquipier, le meneur de jeu n’a pas hésité longtemps…

« C’est le Rookie de l’année ! Je n’ai pas grand chose à dire de plus… » expliquait-il en souriant, alors que Zaccharie Risacher l’accompagnait à ses côtés. D’autant que Trae Young a bien pris soin d’en remettre une couche dans sa deuxième réponse, répétant que c’était « le rookie de l’année » qui avait porté l’équipe vers la victoire.

Sur les réseaux sociaux, les Hawks ont ainsi multiplié les messages pour nourrir la campagne de leur joueur dans la quête du « ROY », alors que Quin Snyder était « impatient » de répondre aux questions sur son jeune joueur.

Une performance rare à cet âge

« Il court tout le temps et avec tellement d’intention que ça lui offre des tirs faciles en faisant ça. Et ça le met dans le rythme du match. Il est juste instinctif. C’est simplement le travail qui paye. Il continue de shooter. Il a connu quelques matchs où il shootait moins bien, mais on croit en lui, au niveau du staff et de ses coéquipiers. »

En progression constante cette saison, Zaccharie Risacher boucle son mois de mars avec 16.3 points de moyenne, à 53% de réussite au tir dont 39% de loin. En 27 minutes sur le parquet, en moyenne, sur ses 14 matchs (9 victoires).

Il n’est d’ailleurs que le 13e joueur de l’histoire à dépasser les 35 points avant ses 20 ans en NBA. Il rejoint LeBron James (7 fois), Carmelo Anthony (6), Kevin Durant (4), Luka Doncic (2), Anthony Edwards (2), GG Jackson (2), Cliff Robinson, Devin Booker, Anfernee Simons, Jaren Jackson Jr, Zion Williamson et Victor Wembanyama.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 19 65 25 44.9 34.6 72.4 1.2 2.5 3.7 1.2 1.9 0.7 1.3 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.