« Shot Ready », le premier livre de Stephen Curry sort en septembre

Le 9 septembre prochain, aux États-Unis, Stephen Curry sortira « Shot Ready » (ou « prêt à tirer » en français), le premier livre d’une trilogie au cours de laquelle le meneur des Warriors livrera des réflexions personnelles sur le basket, mais aussi sur la vie en dehors des parquets. Vendu 44 euros environ, l’ouvrage de 432 pages est disponible en précommande sur Amazon.

« Je veux utiliser mon histoire pour réunir des personnes qui viennent d’horizons différents et les aider à exprimer leur plein potentiel », s’explique la star des Warriors dans un communiqué. « Ce livre est une célébration de tout le travail accompli dans l’ombre, de la créativité qui anime chaque choix et de l’état d’esprit qui me permet de garder les pieds sur Terre. J’espère que « Shot Ready » encouragera les lecteurs dans la réalisation de leur propre aventure, de faire confiance au processus et de toujours trouver de la joie dans la poursuite de l’excellence. »

Une nouvelle production signée Unanimous Media

En 2018, Stephen Curry avait fondé, avec Erick Payton, une société de production nommée Unanimous Media. Elle a permis à la star des Warriors de sortir divers projets comme le documentaire « Underrated« sur la carrière universitaire de Stephen Curry ou encore la série « Mr Throwback« .

Avec cette trilogie publiée en partenariat avec Unanimous Media, le meneur s’attaque à un nouveau format puisque Shot Ready contiendra plus de 100 photographies. Après les bandes dessinées pour enfants, la société de production touchera à un autre domaine pour atteindre un nouveau public.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 21 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 22 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 23 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 24 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ 25 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ 26 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ 27 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ 28 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ 29 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ 30 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 31 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ 32 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ 33 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ 34 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ 35 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ 36 60 32 44.7 39.4 92.9 0.5 3.8 4.3 6.0 1.4 1.1 3.0 0.4 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.