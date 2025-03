La petite vengeance de Delon Wright

Puisque les trois meneurs habituels des Knicks sont à l’infirmerie, Tom Thibodeau n’a pas d’autre choix que d’innover, et cette nuit, à Milwaukee, il avait opté pour Delon Wright pour débuter la rencontre. « Combo guard », ce dernier a déjà dépanné à ce poste dans le passé, et cette nuit, il a signé son meilleur match de la saison avec 12 points en 30 minutes, et c’est lui, avec 10 points dans le premier quart-temps, qui a placé l’équipe sur les bons rails.

Une forme de petite vengeance pour lui puisqu’il avait débuté la saison à Milwaukee, avant d’être échange à New York.

« C’est clairement une bonne sensation » avoue-t-il après la victoire face à son ancienne équipe. « J’ai l’impression qu’à chaque fois que je quitte une équipe, je réalise un bon match lorsque je rejoue la première fois face à eux. Je voulais juste que cette série se poursuive ».

Pour Tom Thibodeau, c’est une aubaine, d’autant que le rookie Tyler Kolek a aussi rendu de bons services comme doublure, dans un toute autre style, plus créatif et moins défensif.

Tom Thibodeau s’adapte à la volée

« On peut toujours compter sur sa défense » souligne l’entraîneur des Knicks à propos de Delon Wright. « C’est son point fort, et il n’a pas peur. Il est agressif et il sait comment perturber les adversaires. Je trouve qu’il lit bien le jeu, et de manière générale, on a été très bons à ce poste ».

Tom Thibodeau évoque ainsi sa doublette inédite Wright-Kolek, finalement plutôt complémentaire.

« J’hésitais sur qui débuterait, mais j’étais à l’aise avec les deux. Une grande partie de ma décision reposait sur le fait que je n’étais pas tout à fait sûr de qui ils allaient aligner » se justifie le coach. « Leur taille a été un facteur. Mais j’étais confiant. Ensuite, vous lisez le jeu en vous demandant : ‘De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous besoin de plus ?’ Les deux joueurs sont vraiment bons, ils ont des atouts différents, donc vous pouvez ajuster en fonction du déroulement du match. »