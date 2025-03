Une prière encore exaucée pour Nikola Jokic

Dix-neuf. C’est le nombre de tirs longue distance tentés cette saison par Nikola Jokic, et cette nuit, il a fait mouche. C’était à la fin de la première mi-temps de la rencontre face au Jazz avec un nouveau tir depuis son camp.

Comme le 25 janvier dernier face aux Kings, et on retiendra donc qu’il a inscrit ses deux premiers tirs longue distance en carrière cette saison, et qu’il en est donc à 2 sur 19 durant cette campagne.

« C’est comme si c’était un tir pour marquer et gagner » explique-t-il à propos de ce type de tir. Face au Jazz, le Serbe a pris le rebond, éliminé Collin Sexton et balancé son tir pour donner 10 points d’avance.

Ce 2 sur 19 plombe évidemment son adresse à 3-points, puisque ses ratés le font passer de 44% à 41.5%. « Je n’hésite jamais. Je m’en fous » explique-t-il à propos de ce pourcentage plombé par ses shoots en forme de prières.

« Il est unique en son genre. Ce qu’il fait sur le terrain est inimitable » commente Payton Watson. Son style est effectivement « inimitable » et à cause de la défense de Collin Sexton, Nikola Jokic a été obligé de se contorsionner avant de prendre son tir. « Mais ça fait 15 ans que je suis en déséquilibre sur mes tirs » s’amuse-t-il.