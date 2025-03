Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard au meilleur de sa forme

Parmi les franchises les plus discrètes de la saison, les Clippers sont lancés dans un formidable sprint pour accrocher une qualification directe pour les playoffs, et le moindre faux pas peut avoir de grosses conséquences. De passage à Brooklyn, les joueurs de Tyronn Lue ont largement assuré avec un succès 132-100, et Kawhi Leonard a confirmé qu’il avait retrouvé la grande forme.

Le double MVP des Finals signe ainsi l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 31 points, 6 rebonds, 4 interceptions et 2 contres en 27 minutes seulement. Le tout à 10 sur 14 aux tirs, dont 5 sur 6 à 3-points. Difficile de faire plus efficace.

Le symbole de la régularité des Clippers

Avant de se rendre à Cleveland dimanche soir, Kawhi Leonard a expédié les affaires courantes dans le deuxième quart-temps avec 19 de ses 31 points. Lorsqu’il retrouve son niveau de jeu de la fin de la décennie précédente, peu d’ailiers peuvent rivaliser avec lui, qu’il s’agisse de voler des ballons ou de planter des 3-points sur un dribble.

La bonne nouvelle, c’est sa régularité puisqu’il tourne à 27 points de moyenne sur les huit derniers matches, et sa montée en puissance correspond à celle des Clippers, qui ont remporté cette nuit une 10e victoire en 12 matches.

Interrogé récemment sur cette belle série, Kawhi Leonard avait expliqué qu’il y avait deux raisons à cela. D’abord, c’est parce que chaque match est important, et les joueurs évoluent à leur meilleur niveau. Ensuite, l’absence de blessés permet enfin de travailler sur la continuité, et aux stars de l’équipe de jouer beaucoup de minutes ensemble. Le tout avec l’apport de Bogdan Bogdanovic comme 6e homme.