Anthony Davis veut rattraper le temps perdu

Tout doucement, Dallas commence à remonter la pente après avoir touché le fond. Malmené par une avalanche de blessures, le groupe de Jason Kidd a surtout perdu deux de ses éléments majeurs, entre la blessure d’Anthony Davis lors de son premier match avec les Mavs le 8 février puis la grave blessure au genou de Kyrie Irving.

La roue a commencé à tourner dans le bon sens cette semaine lorsque AD a effectué son retour pour entamer le « road trip » de sa nouvelle équipe à l’Est. Deux victoires en trois matches plus tard, revoilà Dallas à la 10e place, avec deux matchs à venir, à Chicago ce soir puis face à Brooklyn, pour reprendre un peu d’avance sur la 11e place.

L’occasion pour l’ancien Laker de faire le point sur ces dernières semaines agitées et cette succession de blessures, aux abdominaux d’abord puis à l’adducteur gauche lors de son premier rendez-vous avec sa nouvelle équipe.

Un retour à la compétition mal géré

Avec le recul, AD a ainsi estimé qu’il aurait peut-être dû mieux gérer ce trade au niveau de sa santé, et qu’il s’est laissé aller par l’effervescence qui a entouré son arrivée dans le Texas.

« Si c’était à refaire, j’aurais probablement pris quelques jours de plus. Lorsque le trade a eu lieu, j’étais sur le point de jouer contre les Clippers avec les Lakers. Mais avec l’échange, il a fallu partir. Vous devez aller dans la ville la plus proche, passer votre examen médical. Et j’ai dû aller les rencontrer à Philadelphie pour tout mettre en place. Je n’avais pas le matériel de traitement dont j’avais besoin. J’ai donc passé trois jours sans soigner la blessure aux abdos et sans suivre le protocole. C’est possible que ce soit pour ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Mais en y repensant, j’aurais probablement dû prendre quelques jours de plus », a-t-il confié à Andscape.

Au-delà de la pertinence de l’échange et du niveau auquel Dallas aurait pu prétendre sur cette fin de saison, sa blessure a complètement brisé ce tout nouvel élan espéré par la formation de Jason Kidd. Après avoir atteint les Finals la saison passée, les Mavs ont été contraints de revoir leurs ambitions à la baisse.

« Ne pas pouvoir être sur le terrain a été la partie la plus difficile. Ne pas pouvoir jouer, puis jouer et se blesser, et enfin apprendre que tu vas être absent pendant six semaines. Le premier match, évidemment, entre la cohésion qu’on avait, la façon de jouer, le public qui était en ébullition… L’équipe était enthousiaste. Et puis, tout ça s’est envolé avec la blessure. Puis il y a eu une autre blessure et encore une autre. Dans un sens, c’est un peu épuisant, mais on tient le coup », a-t-il ajouté.

Huit matchs, huit finales…

La tournure des événements a eu de quoi le motiver pour mettre les bouchées doubles lors de sa phase de rééducation. Car tout n’est pas fini, et il reste un espoir d’accrocher la 10e voire la 9e place à l’Ouest. Il faudra ensuite un, voire deux exploits pour voir les playoffs. Tout reste donc à faire !

« On a joué avec avec six, sept, huit gars qui finissaient vidés, fatigués, après avoir joué un match de 40 ou 42 minutes et qui devaient enchaîner des « back-to-back ». Des gars qui venaient d’arriver et devaient continuer à encaisser des charges et à prendre des tirs. C’était une source de motivation pour moi. Je savais que j’allais revenir vu le nombre de matches qu’il nous restait à jouer. Mais ce n’est pas tout, il y avait aussi la position dans laquelle on se trouvait qui a joué. On a un demi match de retard sur Sacramento, mais on a toujours une chance. Il reste huit matchs. On essaie de faire un effort pour nous qualifier pour les playoffs et essayer de poursuivre notre route à partir de là ».

Au cours de ce sprint final, il y aura notamment un dernier affrontement face aux Lakers à l’American Airlines Center, le 9 avril prochain. Un match qui pourrait être déterminant pour la postseason des deux franchises, mais pour lequel Anthony Davis ne sera pas submergé par l’émotion.

« Non, on a des matchs à jouer. Ce sera plus émouvant pour Luka (Doncic) parce qu’il revient. Ce sera un match plus dur, mais sinon, je n’y ai pas pensé plus que ça. Même si c’est dans notre calendrier, j’essaie de prendre les matchs les uns après les autres. (…) Quand on y sera, ou qu’on s’en rapprochera, mes coéquipiers des Lakers vont me contacter pour me dire de venir à la maison, de faire la fête. Mais je n’ai pas de maison où les emmener. Ce qui sera émouvant, ce sera quand je jouerai contre eux à Los Angeles la saison prochaine (…) Là, ça le sera juste parce que Luka revient, et que tout le monde l’aime toujours à Dallas. Ce sera sympa de voir Dallas l’honorer et faire tout ce qu’il mérite, comme Los Angeles l’a fait quand j’y suis revenu (le 25 février, alors qu’il était encore blessé) ».

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 19 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 ☆ 20 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 ☆ 21 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 ☆ 22 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 ☆ 23 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 ☆ 24 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 ☆ 25 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 ☆ 26 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 ☆ 27 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 28 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 29 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 ☆ 30 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * ☆ 31 44 34 53.0 30.6 78.6 2.8 9.0 11.8 3.4 1.9 1.2 2.2 2.1 25.4 2024-25 * ☆ 31 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * ☆ 31 2 29 59.3 50.0 66.7 2.0 9.0 11.0 5.0 0.5 0.5 1.5 2.0 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.