Kyrie Irving : « Ce n’est pas la fin de l’histoire, c’est juste le début d’un nouveau chapitre »

Kyrie Irving est doté d’un mental en acier trempé. Les images de sa blessure face aux Kings lundi soir ont marqué les esprits, témoignant de la force de caractère du meneur des Mavs, qui, à la manière d’un Kobe Bryant après sa déchirure du tendon d’Achille, s’est présenté sur la ligne des lancers-francs malgré la douleur avant d’être accompagné pour rejoindre le vestiaire.

Moins de 24 heures plus tard, le verdict est tombé et sa saison est terminée. De façon plutôt inhabituelle pour un joueur de son calibre, Kyrie Irving a fait un live sur Instagram dans la foulée pour exprimer son ressenti, comme une thérapie pour lui permettre de partager ses sentiments avec ses fans, qu’il a chaleureusement remerciés.

« Je voulais juste passer pour dire merci à tout le monde. C’est un coup dur, c’est clair, ça fait mal. C’est douloureux de devoir gérer ça à ce moment-là. Mais en même temps, de la façon dont je me suis construit, non seulement par mon histoire, mais aussi la façon dont j’ai évolué ces dernières années, la souffrance et la douleur, c’est tout aussi important que les choses positives et la joie que j’ai pu récolter », a-t-il confié.

Prêt à se battre pour revenir meilleur

Malgré la situation, Kyrie Irving affichait un sourire rayonnant, se disant prêt à affronter cette nouvelle étape de sa carrière avec détermination et le soutien indéfectible de ses proches, et bien sûr de ses nombreux fans.

« Ça ne fait même pas 48 heures que je me suis déchiré le ligament du genou, mais le processus de rééducation a déjà commencé, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Donc je voulais juste vous dire que je vais bien, et que ça va aller par la suite. C’est clair que ça craint, je ne vais pas vous mentir. Mais je bénéficie d’un grand soutien autour de moi. Les membres de ma famille et mes amis sont incroyables. Et je sais qu’on me soutient, pas seulement aux États-Unis mais partout dans le monde. Je ne suis pas seul dans cette épreuve », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas facile de rester au lit toute la journée, à récupérer, à repenser aux « et si », à comment tout ça aurait pu se passer autrement… J’essaie juste de vous expliquer les émotions que je traverse en ce moment. C’est dur ! Mais en même temps, il faut le remettre dans le contexte et dans la bonne perspective. J’ai tout donné cette saison. Depuis cet été, après notre défaite en Finals. Il y a eu beaucoup de changements très rapidement jusqu’à ce dernier mois écoulé. Rien que ça, il a fallu le gérer émotionnellement aussi. Je vais avoir le temps de me replonger dans tout ça. J’ai le temps. Pour l’instant, il faudra juste y aller étape par étape (…). Je vais vous tenir au courant, je ne sais pas encore quand, mais je ne vais pas rester silencieux, ou essayer d’éviter la douleur. Je vous dirai la vérité, par rapport à ce qui se passe. Vous faites aussi partie de mon aventure et de mon processus de rééducation. Je reviendrai et je reviendrai meilleur ».

Même s’il s’attend à vivre des moments difficiles, pas question de se morfondre. Le combat a déjà commencé et Kyrie Irving est prêt à se battre, tout en mettant à profit ce temps loin des terrains pour se ressourcer.

« Je vais profiter de ces moments pour remercier Dieu, remercier mon héritage, mes ancêtres, tous ceux qui m’ont donné de la force, mes amis, ma famille et vous tous. Ce n’est pas la fin de l’histoire, c’est juste le début d’un nouveau chapitre. Les blessures font partie du business », a-t-il poursuivi avant de remercier une nouvelle fois ses fans et de demander à son auditoire de rester vigilant et conscient par rapport à tous les enjeux politiques qui se jouent actuellement, aux États-Unis et ailleurs.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 49 37 47.3 40.1 91.5 1.2 3.7 4.9 4.7 2.1 1.3 2.2 0.5 25.0 Total 778 35 47.4 39.4 88.8 0.8 3.3 4.1 5.6 2.3 1.3 2.5 0.4 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.