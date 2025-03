Le MVP de la nuit | La soirée de rêve de Josh Giddey

Quelques jours après avoir frôlé le quadruple-double, Josh Giddey signe le plus bel exploit de sa carrière avec ce « buzzer beater » inscrit depuis son camp pour terrasser les Lakers au buzzer. Un exploit paradoxal tant l’Australien a essuyé des critiques sur son tir extérieur, et malgré sept balles perdues, il est l’auteur d’un match plein avec un nouveau triple-double (25 points, 14 rebonds, 11 passes) et une adresse très correcte à 3-points : 4 sur 9 de loin.

« Dès que ça a quitté le bout de mes doigts, j’ai senti que c’était bon » raconte l’ancien joueur du Thunder. « C’est pour ça que j’ai poursuivi mon geste jusqu’au bout. Je le sentais, et le tir avait l’air rectiligne… Cela fait du bien car c’était une soirée unique, un moment unique. Une victoire après un comeback. C’était un sacré effort collectif. On va la savourer celle-ci. »

Avant son « buzzer beater », le 9e le plus lointain de l’histoire, Josh Giddey avait déjà été décisif avec une interception à six secondes de la fin. Pour se rattraper d’un « floater » raté quelques secondes auparavant, il pique un ballon sur une remise en jeu de LeBron James. Immédiatement, il ressort pour Coby White qui fait mouche pour donner l’avantage aux Bulls. Sur la remise en jeu suivante, Austin Reaves replacera les Lakers devant, et on connaît la suite…

Le chef d’orchestre d’une attaque débridée

« Nous avons montré au cours des quatre à six dernières semaines que nous pouvions battre n’importe qui », poursuit Josh Giddey. « La façon dont nous jouons use nos adversaires. On court des deux côtés. On leur met la pression pour revenir en défense. Beaucoup d’équipes composées de vétérans n’aiment pas particulièrement défendre sur transition. »

C’est d’autant plus vrai lorsque l’adversaire est en back-to-back, comme les Lakers. Au fil de la rencontre, la défense des partenaires de Luka Doncic s’est écroulée, laissant davantage d’espace aux shooteurs adverses, et la passe trop molle de LeBron James est aussi le symbole de cette fatigue. De quoi rend fier Billy Donovan qui depuis octobre prône un jeu à risques basé sur la vitesse et la jeunesse de ses joueurs.

« Il faut être en excellente forme pour jouer comme ça », a-t-il rappelé. « Ils doivent se dépasser. Je pense que cela vient en grande partie d’avant le début du camp d’entraînement, lorsqu’ils sont tous revenus en septembre. Ils ont joué la plupart de leurs matchs d’entraînement avec une horloge des 14 secondes, juste pour adopter cet état d’esprit. Nous avons essayé de suivre cette approche pendant le camp d’entraînement. Il y a des avantages à vraiment jouer d’une manière qui oblige ces gars à être en excellente condition physique. »