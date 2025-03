Stephen Curry attendu ce soir par les Warriors

Le retour de Stephen Curry au cours du « road trip » de Golden State ne faisait guère de doute. Alors que le meneur était espéré mardi soir pour le déplacement à Miami, c’est finalement ce vendredi soir, à l’occasion du match sur le parquet de New Orléans que le meneur des Warriors devrait rejouer.

Après sa chute lui ayant causé une contusion pelvienne lors du match face à Toronto, Stephen Curry a retrouvé l’entraînement, avec une séance de « scrimmage » de six minutes et une session individuelle. Et ce que Steve Kerr a vu semble confirmer un retour à la compétition imminent.

« Il avait l’air vraiment en forme. Il va repasser par sa session de travail individuel, comme il l’a fait récemment. C’est là qu’il peut vraiment sentir où il en est et tester certaines choses. Je suis optimiste », a déclaré le coach des Warriors au sujet de la participation de son leader pour le match de ce soir.

Face à l’avant dernier de la conférence Ouest, Golden State aurait pu s’offrir le luxe de laisser Stephen Curry récupérer un peu plus, mais après les deux revers concédés à Atlanta et Miami, l’heure est à l’urgence.

« Il avait l’air bien », a confié Brandin Podziemski après l’entraînement d’hier. « J’espère qu’il pourra jouer. C’est clair qu’on pourrait l’utiliser, même si on préférerait l’utiliser à 100% de ses capacités plutôt que de précipiter son retour ». Mais poussé hors du Top 6 à l’Ouest, Golden State a-t-il vraiment le choix ?

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 21 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 22 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 23 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 24 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ 25 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ 26 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ 27 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ 28 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ 29 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ 30 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 31 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ 32 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ 33 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ 34 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ 35 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ 36 60 32 44.7 39.4 92.9 0.5 3.8 4.3 6.0 1.4 1.1 3.0 0.4 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.