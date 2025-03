La formule du All-Star Game va encore changer l’an prochain…

Décidément, la NBA n’arrive pas à trouver la bonne formule pour relancer son All-Star Game, si jamais une bonne formule existe désormais avec des joueurs démotivés. Le commissionner Adam Silver a ainsi confirmé que le concept du mini-tournoi, instauré en 2025, ne serait pas de retour à Los Angeles en 2026.

« Un raté » selon les mots du grand patron de la ligue : « Nous n’en sommes pas encore arrivés au stade où nous avons une expérience All-Star dont nous pouvons être fiers et dont nos joueurs peuvent aussi être fiers. »

Pour Adam Silver, il faut donc quelque peu « repartir de zéro » et se remettre au travail pour contenter un maximum de monde, l’idée du mini-tournoi à quatre équipes (dont une de rookies/sophomores), avec un score cible à atteindre en demi-finale et en finale, n’ayant finalement pas apporté satisfaction.

« L’intention était bonne, mais je pense que la longue interruption pendant le dernier match n’a profité à personne » a ajouté le commissionner, qui a donc entendu les nombreuses critiques.

Pour l’heure, on ignore donc sur quel format se jouera le prochain All-Star Game qui avait, rappelons-le, touché le fond en 2024. Peut-être que la formule tant attendue entre une Team USA et une Team World verra enfin le jour, alors que c’est NBC qui va désormais réfléchir au meilleur format possible ? Quant à la mort du mini-tournoi, elle met automatiquement fin à l’hypothèse de voir une équipe de snobés être invitée à ce rendez-vous des étoiles…