Ime Udoka n’a pas apprécié de tirer sur la corde avec Jalen Green

En prenant 19 points d’avance en deuxième quart-temps, Jalen Green et les Rockets avaient pris une option face à Atlanta. Puis, avec 25 points d’avance en troisième quart-temps, ils avaient fait un très grand pas en avant vers la victoire. Pour assurer ce succès, l’arrière et Fred VanVleet ont joué l’intégralité du troisième quart-temps.

« Jalen Green est très à l’aise avec le fait de jouer un quart-temps entier », justifie Ime Udoka. « Habituellement, il joue 10 minutes, donc pousser à 12 était une bonne chose pour nous, pour notre avance. Même VanVleet l’a dit : ‘on déroule donc finissons le quart-temps ainsi’. »

Houston a alors vingt points d’avance à douze minutes du terme. Jalen Green et Fred VanVleet peuvent donc aller souffler. Mais deux minutes et 38 secondes de jeu après, les deux reviennent sur le parquet. Déjà ? Oui, parce que les Hawks viennent de passer un 11-2.

Les cadres doivent pouvoir se reposer

Le coach des Texans relance donc sa ligne arrière pour la fin de rencontre, afin d’assurer la victoire de Houston, qui s’est tout de même fait peur. Jalen Green termine avec une grosse performance avec 32 points et 11 rebonds, Fred VanVleet avec 21 unités.

Seulement, le premier a joué 41 minutes, le second seulement deux de moins et n’avoir eu que trois minutes pour recharger les batteries en seconde période, c’est trop peu. Faire des séquences de 12 et 9 minutes sans interruption n’est pas viable.

« On ne peut pas imaginer faire ça dans le courant d’une saison ou en playoffs », prévient Ime Udoka en pensant au premier tour à venir dans quelques semaines, ses joueurs n’étant plus très loin de valider leur billet pour cette série. « Les autres doivent élever leur niveau afin de leur offrir une coupure. »