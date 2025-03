Quelle offensive pour la Curry 12 ! La douzième chaussure signature de Stephen Curry en est à son neuvième coloris disponible en France avec la sortie de cette Curry 12 « Saturn », en clin d’œil à la planète la plus intrigante du système solaire, entouré d’un anneau constitué de roches et de poussière de lune.

Le coloris reprend les couleurs de Saturne avec une tige en blanc nacré avec une semelle un peu plus clair. Les finitions ressortent en orange et noir tandis que la semelle intermédiaire contraint une touche de rouge et vert, comme une traînée de poussière.

La Curry 12 « Saturn » est disponible au prix de 150 euros sur Basket4Ballers.

Notre verdict de la Curry 12

Under Armour avait déjà rendu du très bon boulot sur la Curry 11 et poursuit sur la même direction sur cette dernière mouture. La paire coche toutes les cases au niveau technique et régale toujours autant, tant qu’on joue avec sur du parquet.

La paire est confortable, assez légère, le maintien du talon est top, le reste offre la liberté nécessaire à des joueurs comme Stephen Curry, au niveau de la cheville notamment et le compromis entre confort et dynamisme est également optimal, conforme à ce que la semelle UA Flow a offert au fil des années. L’aération est moins présente que sur les modèles précédents, mais pas au point d’en faire un point vraiment négatif.

En résumé, on n’est pas loin d’un modèle « coup de coeur » sur cette saison 2024/25 tant la Curry 12 est complète, agréable et techniquement au point. Petit plus historique, elle restera comme la paire avec laquelle Stephen Curry a écœuré la France sur son sol dans le « money time » de la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un petit plus qui n’était vraiment pas nécessaire, Steph !