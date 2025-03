Le cinq majeur de la semaine | Bennedict Mathurin, Deni Avdija et les autres surprises

En effet, pour la première fois depuis longtemps pas de Nikola Jokic, actuellement à l’infirmerie, ni de Shai Gilgeous-Alexander, économisé face aux Sixers puis très maladroit face aux Clippers.

Dans ce cinq « surprise », on retrouve ainsi Trae Young, qui mène des Hawks en forme avec efficacité, et un Kevin Durant qui a offert une démonstration de son talent toujours intact face aux Cavaliers.

À leurs côtés ? Trois joueurs qu’on n’attendait pas forcément à ce niveau. D’abord Coby White, qui n’en finit plus de s’éclater au sein de ces Bulls « new look » qui misent sur leur vitesse et leur jeunesse, mais aussi Deni Avdija, monstrueux face aux Grizzlies et aux Nuggets, avant toutefois de refroidir face aux Celtics.

Enfin, c’est l’encore plus inattendu Bennedict Mathurin qui complète ce cinq majeur de la semaine, en ayant été plusieurs fois décisif pour les Pacers dans leur drôle de semaine…

Trae Young

3 victoires – 0 défaite

28.0 points de moyenne à 53% à 3-points, 2.7 rebonds et 10.0 passes

Coby White

3 victoires – 1 défaite

30.3 points de moyenne à 56% de réussite, 3.3 rebonds et 4.0 passes

Bennedict Mathurin

4 victoires – 0 défaites

21.5 points de moyenne à 49% de réussite, 7.5 rebonds et 1.5 passe

Deni Avdija

3 victoires – 1 défaite

24.8 points de moyenne à 53% de réussite, 10.3 rebonds et 5.3 passes

Kevin Durant

3 victoires – 0 défaite

27.3 points de moyenne à 59% de réussite, 4.3 rebonds et 6.3 passes

