Les éclairs précis d’Alex Caruso

Cinq centimètres et près de 20 kilos. Voilà ce qui sépare Kawhi Leonard d’Alex Caruso sur le plan physique. Leur équipe menée d’un point à 30 secondes de la fin face au Thunder, les Clippers ont eu la bonne idée de servir leur ailier, dans l’espoir de profiter de cet avantage physique. Raté.

Kawhi Leonard a eu beau s’enfoncer dans la raquette, Alex Caruso est resté au contact et a bénéficié de l’aide d’un autre chien de garde, en la personne de Lu Dort. « The Klaw » a ainsi dû ressortir le ballon que Norman Powell n’a pas été en mesure de convertir depuis l’arc. Seconde chance pour les Californiens et leur leader. Et seconde grosse défense décisive d’Alex Caruso, qui a cette fois été soutenu par Cason Wallace.

« Une fois qu’il est parti à droite, j’ai essayé de l’empêcher de passer et Cason a très bien aidé en étant là au moment de son ‘spin’. J’essayais de le forcer à prendre un tir difficile », décrit l’arrière qui est parvenu à ses fins, Kawhi Leonard envoyant un tir primé en complet déséquilibre.

THE THUNDER LOCK IN DEFENSIVELY AND SECURE THE WIN OVER THE CLIPPERS IT’S OKC’S 6TH STRAIGHT VICTORY!! pic.twitter.com/JApIxsdFbK — NBA (@NBA) March 24, 2025

Le Thunder s’imposait après cette séquence qui venait à rappeler à quel point sa principale recrue estivale, avec Isaiah Hartenstein, est précieuse dans ce registre pour OKC. L’ancien des Bulls n’était titulaire que pour la deuxième fois de la saison, il a de nouveau démontré pourquoi la franchise basée dans l’Oklahoma a mis un beau billet sur lui. D’autant que quelques secondes auparavant, il avait déjà intercepté un ballon clé sur une remise en jeu.

« Jouer contre l’excellence fait ressortir l’excellence en toi »

« Si vous faites du bon boulot face aux meilleurs scoreurs, ils vont probablement atteindre leur moyenne ou un peu moins. Si vous n’êtes pas dedans, ils vont marquer plus de 30 ou 40 points. Une partie du boulot consiste à penser à la possession suivante. Il a marqué un bon tir : ‘Ok cool, je recommence à défendre. Si j’obtiens un stop, je dois en faire un autre.’ C’est avoir une soif de compétiteur sur chaque possession », décrit le spécialiste de ces missions.

Ce dernier dit adorer affronter de futurs Hall of Famers, All-Stars ou joueurs All-NBA. « Parce que je sais que le meilleur de moi va ressortir », note Alex Caruso : « Jouer contre l’excellence fait ressortir l’excellence en toi. »

Dans ce match, il n’a pas fait que de peser en défense. Avec ses 14 points (5/11 aux tirs dont 2/7 de loin), 6 rebonds et 5 passes, il a produit dans beaucoup de secteurs, et a surtout converti un panier primé clé dans le « money time ». En somme, il s’est comporté comme un facteur X dans un gros match de fin d’année.

Cette courte victoire de deux points ? « C’est positif à ce moment de l’année. C’est à ça que ça va ressembler en playoffs. C’est un bon test pour nous », termine-t-il ainsi.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 46 19 44.1 34.9 78.9 0.7 2.1 2.7 2.5 1.8 1.7 0.7 0.5 6.8 Total 408 22 44.0 37.7 75.6 0.6 2.2 2.8 2.8 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.