De passage en G-League pour retrouver du rythme via des séances d’entraînement et des « scrimmages » au cours de la semaine dernière, Anthony Davis serait proche d’un retour.

Son statut a été revu hier, le pivot de 32 ans étant passé de « forfait » à « incertain » avant le « road trip » de quatre matchs qui attend Dallas et qui débute ce soir à Brooklyn.

La franchise texane est clairement en état d’urgence après avoir perdu huit de ses dix derniers matchs. En conséquence, Dallas se retrouve désormais hors du Top 10 à l’Ouest, avec le même bilan que Phoenix, 10e (34 victoires – 37 défaites). Après la blessure d’Anthony Davis pour son tout premier match suite au trade ayant envoyé Luka Doncic aux Lakers, les Mavs ont ensuite perdu Kyrie Irving, puis le duo Washington-Gafford est venu s’ajouter à la blessure de Dereck Lively II. PJ Washington a fait son retour depuis, et le duo Gafford-Lively II a rejoint Anthony Davis en G-League en fin de semaine pour terminer sa phase de rééducation.

La formation de Jason Kidd a l’occasion de retrouver le droit chemin sur ses six prochains matchs, face à des adversaires à sa portée, avec notamment deux matchs face à Brooklyn, la réception d’Atlanta et des déplacements à Chicago et Orlando, et aussi un passage au Madison Square Garden pour affronter New York qui n’est pas au top de sa forme sans Jalen Brunson. Forcément, la présence d’Anthony Davis pourrait changer la donne pour Dallas.

« C’était un jour positif aujourd’hui », a déclaré Jason Kidd vendredi après la séance de cinq-contre-cinq réalisée par AD avec les Texas Legends. « On verra comment il se sent demain, et on va continuer de se projeter sur la suite, en espérant pouvoir le retrouver en uniforme et prêt à jouer. Il n’y a pas de calendrier de retour, mais tout est positif. Il y a eu beaucoup de bonnes choses ».

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * All Teams 43 34 52.8 31.3 78.6 2.9 9.1 12.0 3.4 1.9 1.3 2.2 2.2 25.7 2024-25 * LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * DAL 1 31 55.6 100.0 66.7 4.0 12.0 16.0 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 26.0 Total 779 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.