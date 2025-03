La Nike Zoom GT Hustle 3 prépare son retour

Nike a choisi Victor Wembanyama et le futur phénomène du basket féminin Paige Bueckers pour mettre en avant la GT Hustle 3 et essayer de concurrencer la ligne GT Cut, jusqu’à présent la plus prisée du grand public. Mais depuis le début de l’année, le modèle s’est fait plutôt discret.

La donne va changer dans les prochains jours avec l’arrivée annoncée de ce nouveau coloris. Celui-ci prend la forme d’un dégradé de rose sur la tige avec des finitions en gris métal, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne et les logos « GT 03 » sur la languette et « GT » sur le talon.

Pas de date de sortie officielle en France pour l’instant, pour un modèle qui devrait être commercialisé à 200 euros. A noter que tous les coloris actuellement disponibles sur Basket4Ballers sont actuellement en promo.