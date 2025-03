Christian Braun déjà heureux d’être dans la course pour le MIP

Qui succèdera à Tyrese Maxey au palmarès du « Most Improved Player » ? Depuis une quinzaine d’années, la récompense salue globalement le changement de statut d’un joueur devenu All-Star. Du coup, c’est Cade Cunningham qui fait figure de favori pour l’actuelle saison, même si Dyson Daniels a également ses chances.

Sauf que Christian Braun fait également partie des joueurs mentionnés, et qui devraient être bien placés.

« J’espère bien que je suis dans le mix » explique-t-il au Denver Post. « Je sais qu’il y a beaucoup de gars qui sont mentionnés, et qui le méritent également. Mais je veux être dans ce mix. J’ai l’impression d’avoir bossé dur pour être dans ce mix. Et puis ce n’est pas qu’un trophée individuel, ça montre aussi la valeur de ceux qui m’entourent. »

Denver a ainsi laissé filer Kentavious Caldwell-Pope l’été dernier en misant sur Christian Braun. Et même si l’impact de « KCP » manque en défense, son remplaçant a réussi le grand saut.

D’autant qu’il s’entend particulièrement bien avec Nikola Jokic.

« Christian et Nikola sont très proches, sur et hors du terrain » explique Mike Malone. « Ils ont une relation extraordinaire. CB comprend que s’il a un certain joueur (un défenseur faible) sur lui, il doit l’impliquer dans l’action. Et qui de mieux pour ça que Nikola Jokic, qui fera la bonne lecture à chaque fois ? Christian est bien plus qu’un joueur de transition … Sa capacité à marquer des 3 points, à prendre des rebonds, à défendre, mais aussi à faire des écrans, à rouler, à couper, à finir – c’est tout simplement un joueur de basket complet ».

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 69 33 57.5 38.7 82.1 1.2 3.8 5.0 2.4 2.2 1.1 1.0 0.5 15.1 Total 227 23 52.2 37.9 74.5 0.9 2.7 3.7 1.6 1.7 0.7 0.7 0.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.