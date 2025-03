Robert Williams III termine encore la saison à l’infirmerie

Cette saison encore, Robert Williams III aura donc passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets… Il avait commencé cet exercice avec une blessure aux ischios-jambiers pendant le training camp. Ensuite, les semaines ont filé et soit il ne jouait pas, soit il jouait peu.

Finalement, le pivot des Blazers vient d’être opéré au genou gauche et sera absent entre quatre à six semaines, indique ESPN. Comme la saison se termine d’ici trois semaines et qu’il n’est pas sûr que Portland puisse se qualifier pour le « play-in » ni ne dispute le premier tour des playoffs, on peut avancer que sa saison est terminée.

Déjà opéré du genou droit en 2023, Robert Williams III aura donc joué 26 matches en deux saisons à Portland, dont 20 cette saison, pour 5.8 points, 5.9 rebonds et 1.7 contre de moyenne.

On peut même dire que depuis ses bonnes Finals 2022 avec les Celtics, sans doute le sommet de sa carrière, il n’arrive pas à s’en sortir physiquement avec seulement 61 rencontres au compteur, en trois saisons…

Enfin, comme les Blazers sont armés au poste de pivot, avec Deandre Ayton et Donovan Clingan, que l’ancien de Boston sera en fin de contrat en 2026 et qu’il coûte cher pour ce qu’il apporte (13.2 millions de dollars la saison prochaine), il n’est clairement pas impossible qu’il soit transféré pendant l’intersaison.

Robert Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 32 9 70.6 0.0 60.0 0.8 1.7 2.5 0.2 1.1 0.3 0.3 1.2 2.5 2019-20 BOS 29 13 72.7 0.0 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 19 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 30 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.2 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 24 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 20 65.4 0.0 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 2024-25 POR 20 18 64.1 33.3 88.2 1.8 4.2 5.9 1.1 1.6 0.7 0.8 1.6 5.8 Total 235 20 72.3 14.3 67.4 2.5 4.3 6.8 1.4 1.9 0.7 0.9 1.7 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.