Un nouveau triple-double pour Jaylin Williams !

« Honnêtement, dans le premier quart-temps ! », éclate de rire Jaylin Williams quand un journaliste lui demande à quel moment du match il a réalisé que la barre du triple-double était atteignable. L’intérieur du Thunder n’a plus en tête sa ligne de statistique précise à ce stade.

Mais au moment de regagner son banc, Jalen Williams s’est chargé de l’avertir : « Triple-double en vue ! » Ce dernier n’était pas en tenue pour affronter les Sixers cette nuit, tout comme Shai Gilgeous-Alexander ou Isaiah Hartenstein.

Face à une faible défense de Philadelphie, il a fallu que d’autres joueurs se montrent. Isaiah Joe et Aaron Wiggins ont tous les deux passé la barre des 20 points. Mais le plus impressionnant des titulaires a été Jaylin Williams. L’habituel remplaçant dans la raquette d’OKC s’est montré omniprésent dans toutes les catégories du jeu.

Il a commencé sa belle soirée offensive avec un panier primé dans le corner, après un ballon renversé par Isaiah Joe. Synonyme de 10-0 en faveur de son équipe pour démarrer, ce tir venait confirmer sa montée d’adresse derrière l’arc depuis le All-Star game : 47%, contre 31% auparavant.

Son adresse 3-points grimpe

« Je joue avec de supers joueurs qui vont me donner beaucoup de tirs ouverts. Quand j’ai ces tirs, je veux les réussir. C’est l’un des points sur lesquels j’ai mis l’accent cet été, en travaillant sur ce point et en continuant à m’améliorer dans ce domaine », note celui qui affiche son moins bon pourcentage en carrière (35%).

Auteur d’un 3/5 durant la soirée, il trouvera aussi la mire plus près du cercle, grâce à son activité au rebond offensif, pour finir avec 19 points (7/11 aux tirs), un nouveau record en carrière. En plus de 17 rebonds, autre record en carrière. Et pour ne rien gâcher, il a également dépassé les 10 unités à la passe avec 11 offrandes !

Le joueur de 22 ans assure que cette dernière donnée statistique a le plus de valeur à ses yeux. « C’est sympa quand le ballon circule et que tout le monde fait un bon match. L’énergie monte, le public se prend au jeu. C’est sympa de partager le terrain avec un groupe de gars qui jouent de la bonne façon », s’enthousiasme-t-il.

Une arme avec comme Isaiah Hartenstein

Son jeu de passe ? Simplement une histoire de lecture de la défense. « Je regarde comment la défense est placée, sachant ce qui va se passer selon le gars qui va poser l’écran ou celui qui est dans le coin », note celui qui a distribué depuis la tête de raquette, sur des transmissions vers les corners, ou en « hand off ». Dans la dernier quart-temps, il s’est même permis une petite passe dans le dos après avoir capté un rebond offensif.

Mark Daigneault compare son impact à celui Isaiah Hartenstein, connu pour sa qualité de passe en tête de raquette. « On peut leur donner le ballon et redémarrer la possession. Ils sont tous les deux efficaces dans ce domaine, c’est un atout majeur pour nous », qualifie le coach pour qui utiliser l’intérieur ainsi était le « plan A » pour ce match.

D’autant que lors de la dernière titularisation de son pivot, ce dernier avait déjà signé un triple-double ! C’était le 7 mars dernier face aux Blazers (10 points, 11 rebonds et 11 passes). Jaylin Williams est ainsi le leader de sa formation en la matière cette saison. Mark Daigneault voit en sa trajectoire « une belle histoire de développement. C’est un super leader au sein de cette équipe. On n’en dira jamais assez sur lui. »

Jaylin Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 49 19 43.6 40.7 70.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.3 0.6 0.8 0.2 5.9 2023-24 OKC 69 13 41.7 36.8 80.5 0.5 2.9 3.4 1.6 1.4 0.4 0.5 0.4 4.0 2024-25 OKC 39 17 41.3 35.2 76.2 1.1 4.5 5.6 2.5 1.7 0.5 0.7 0.6 5.5 Total 157 16 42.3 37.4 75.0 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.5 0.6 0.4 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.