Avec Rudy Gobert ou pas, les Wolves galèrent dans le « money time »

Les Wolves étaient sur une belle série de huit succès de rang et mettaient la pression sur les Warriors pour récupérer la 6e place de l’Ouest. Avec deux duels plus qu’abordables face à l’équipe B des Pacers et contre les Pelicans, tous les voyants étaient ainsi au vert pour que Minnesota passe la barre des dix victoires consécutives. Sauf que…

Sauf que ces deux rencontres se sont soldées par deux revers, Julius Randle évoquant une fatigue au sein du groupe.

« On manque d’énergie, c’est bizarre. On ne joue plus avec le même état d’esprit et la même confiance. On doit se reprendre en main et dominer comme on l’a fait » peste ainsi l’ailier fort.

« Pas facile à regarder » pour Rudy Gobert

Un manque d’énergie qui se retrouve dans un compartiment du jeu : les rebonds. Si Minnesota est loin d’être l’équipe avec le plus de prises (19e de NBA avec 44 rebonds de moyenne par soir), elle a joué deux équipes encore plus mauvaises qu’elles, à savoir les Pacers et les Pelicans. Pourtant, sur les deux rencontres, les Wolves ont été dominés dans ce secteur du jeu (48 rebonds à 44 face aux Pacers et 46 à 40 contre les Pelicans).

« Les entraîneurs nous disent tous les jours de faire les écrans retards. Nous n’avons pas fait du bon travail ce soir », avouait Anthony Edwards après cette défaite face aux Pelicans. « On travaille souvent nos écrans retards et je ne sais pas pourquoi on ne les fait pas. Je m’inclus dedans. C’est embarrassant. »

Malgré cette faiblesse aux rebonds, Chris Finch a fait le choix de laisser Rudy Gobert sur le banc pour finir avec Naz Reid et Julius Randle à l’intérieur afin de pouvoir écarter le jeu. Un choix qui ne s’est pas avéré payant.

« Je suis un compétiteur. Donc quand je ne suis pas sur le parquet, ce n’est pas ma décision, et ce n’est pas facile à regarder » confirme le Français. « Je respecte la décision. Si on fait appel à moi, je suis prêt. Offensivement, je trouve qu’on ne bouge pas la balle comme on le faisait. Défensivement, on manquait d’un peu de constance et d’exécution. Et puis les pertes de balle ont vraiment fait mal à notre défense, comme les rebonds offensifs. »

Une équipe en panne dans les derniers instants

Avec Rudy Gobert ou pas, le « money time » est compliqué chez les Wolves. Depuis le début de la saison, l’équipe a ainsi perdu 25 de ses 43 matchs « clutch », c’est-à-dire durant lesquels il y a un écart de moins de cinq points dans les cinq dernières minutes. Seuls les Wizards, les Hornets, le Heat, les Raptors et le Jazz font pire…

Si Minnesota n’écrase pas ses adversaires en amont, finir les rencontres est ainsi très compliqué.

« On ne peut pas juste se reposer sur Anthony Edwards », regrette Chris Finch en sortie de défaite face aux Pelicans. « Si on regarde les statistiques dans les moments clutchs, on perd beaucoup de ballons, on prend des tirs compliqués et on rate beaucoup de tirs ouverts. »

Cette nuit encore, les Wolves ont donné la majorité des ballons dans le « money time » à Anthony Edwards, obligé de faire des différences en un-contre-un. Résultat : 1/5 au tir dans les quatre dernières minutes. Pour avoir un Anthony Edwards meilleur dans les moments qui comptent, Mike Conley veut partager les responsabilités.

« On mise beaucoup trop sur Ant et il peut être fatigué en fin de match. Parfois, on pourrait jouer avec Julius [Randle] ou créer du jeu pour Naz [Reid] ou Jaden [McDaniels] pour lui permettre de se mettre dans un coin et de se reposer. On n’est pas capables de faire ça » regrette ainsi le meneur de jeu.