Pour la première fois de la saison, les Cavaliers sont à l’arrêt…

Ce mercredi, les Kings ont renversé les Cavaliers malgré les absences de Domantas Sabonis et Zach LaVine. Cleveland essuie donc une troisième défaite consécutive après avoir perdu contre les Clippers et et le Magic.

Pourtant, ces trois revers se ressemblent énormément. Par trois fois, les hommes de Kenny Atkinson ont dépassé la barre des 10 points d’avance (13 points contre le Magic et les Clippers puis 11 face aux Kings) et à chaque fois, ils ont été rejoints avant de finir par s’incliner.

« Sur ces derniers matchs, il y a eu du relâchement en défense, on est trop gentil« , admet Evan Mobley après la défaite face aux Kings. « On doit être meilleur quand on mène au score et creuser davantage l’écart. »

La défense. Voilà le principal problème des Cavaliers actuellement. Cette saison, les Cavs ont la 9e meilleure défense de la Ligue avec 111.5 points encaissés sur 100 possessions, mais sur les trois derniers matchs, leur efficacité a chuté à 123.5 points encaissés sur 100 possessions. Ce qui les place à la 27e place sur la période…

Pourtant, à l’exception des Kings, ni les Clippers ni le Magic ne figurent parmi les meilleures attaques de NBA, mais les deux franchises ont réussi à tordre la défense de la franchise de l’Ohio.

Une cible dans le dos

Cette défaite permet au Thunder (57 victoires – 12 défaites) de prendre la première place de toute la ligue. Mais avec le meilleur bilan de l’Est (56-13), les Cavaliers restent l’équipe à abattre en NBA pour toutes les équipes qui souhaitent se mettre en confiance à l’approche des playoffs, comme l’évoque Dean Wade.

« On a une cible dans le dos. Chaque équipe veut sortir son meilleur match face à nous, encore plus à l’Ouest où toutes les franchises sont désespérément à la recherche de victoires. »

Ce constat de l’ailier des Cavaliers est une réalité. Mardi dernier, les Clippers ont certainement sorti leur meilleur match de la saison avec un Kawhi Leonard à 30 points, un Ivica Zubac à 28 points et 20 rebonds, mais surtout une solide performance collective où Los Angeles a tiré à 55% tout au long de la rencontre (46/84).

Même son de cloche dans la défaite face aux Kings où, après avoir démarré la rencontre à 2/19, Sacramento a réussi 44 de ses 72 tentatives suivantes (61% de réussite, dont 68% en deuxième période).

« Depuis deux matchs, on fait face à des équipes qui jouent très bien, on doit leur accorder du crédit pour cela, mais notre défense n’est pas bonne », confesse Kenny Atkinson en sortie de défaite à Sacramento.

Même les meilleures équipes connaissent des coups de mou au cours du marathon de la saison régulière. C’est le premier des Cavs, qui cherchent actuellement à récupérer leur effectif à 100%.

Donovan Mitchell a ainsi manqué quelques matchs à cause d’une blessure à l’aine et Darius Garland a été mis au repos face à Sacramento. L’important, désormais, c’est que l’équipe rebondisse et retrouve de la confiance, et surtout sa défense, avant le début des choses sérieuses. Surtout que l’avance sur Boston (50-19) permet de ne pas trop stresser pour la première place de l’Est…