Il fallait bien que la série des Cavaliers s’arrête

Finalement, les Cavaliers n’ont pas pu pousser très loin leur nouveau record de franchise. Ils venaient de décrocher leur 16e victoire de suite et le Magic a mis fin à ce grand moment pour l’équipe de l’Ohio. « Il faut accorder du mérite à Orlando. C’est une excellente défense », a commenté Kenny Atkinson après le revers de ses troupes dimanche soir.

Ne sont-ils pas déçus de voir leur série s’arrêter à domicile ? « J’ai dit aux gars dans le vestiaire qu’on avait gagné 16 matches d’affilée dont certains avaient tourné dans notre sens. Pas celui-là », répond le coach des Cavaliers. « Cela s’explique par le shoot. On n’a pas assez bien shooté pour l’emporter. »

Les leaders de la ligue ont effectivement souvent frôlé la correctionnelle, mais portés par leur confiance et des shooteurs de partout, ils parvenaient à s’en sortir.

Pas contre le Magic avec cinq shoots, dont trois pour Donovan Mitchell, manqués dans la dernière minute. Certes c’est une fin de série mais ce n’est que la deuxième défaite de l’équipe depuis le 27 janvier.

« Je vais faire attention à comment je vais dire les choses. Je ne veux pas dire que je suis content de perdre, mais on peut apprendre de ces moments », philosophe Donovan Mitchell. « Comment peut-on corriger les choses et s’améliorer ? On pourrait recroiser ces gars en playoffs. Donc on doit être conscient de ça et devenir plus fort. »

Clairement, cette défaite n’est pas la fin d’un monde pour les Cavaliers, qui y voient plutôt un défi, une adversité à surmonter. Ils vont désormais décoller pour un « road trip » à l’Ouest de cinq matches. Pour rappel, et avec un calendrier assez clément, ils n’ont plus perdu à l’extérieur depuis le 24 janvier.

« Parfois, ça permet de se souvenir que la ligue est difficile », semble se réjouir Kenny Atkinson, en observant cette défaite, avant de partir en déplacement. « Il y a beaucoup de grandes équipes dans la ligue et ça va nous aider pour ce road trip, pour être prêts et meilleurs. »