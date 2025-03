Unrivaled | Napheesa Collier nommée MVP… et éliminée aux portes de la finale !

Qui d’autre ? Napheesa Collier a logiquement décroché le tout premier trophée de MVP de la ligue 3×3 Unrivaled en tant que leader des Lunar Owls, meilleure formation de la saison régulière (13v-1d), et après avoir remporté le tournoi de un-contre-un à mi-saison face à Aaliyah Edwards, empochant 200 000 dollars de récompense à la clé.

Meilleure scoreuse de la ligue avec 25.7 points de moyenne et dans le Top 5 des meilleures rebondeuses (10.6 rebonds par match), Napheesa Collier a poursuivi sur la lancée de sa belle saison en WNBA avec le Minnesota Lynx, battu en finale par le New York Liberty de Breanna Stewart et Sabrina Ionescu.

« Je voudrais juste dire que je n’en serais pas là sans mon équipe et mes coaches. Ils me poussent chaque jour pour que je donne le meilleur de moi-même. On est à la musculation ensemble, on s’entraîne ensemble, on vient ici et on se bat chaque jour. Ce n’est pas une récompense individuelle, c’est un prix collectif, donc je veux leur dire merci », a-t-elle déclaré après avoir reçu le premier trophée de MVP de l’histoire de la ligue Unrivaled.

Dearica Hamby a été plus « clutch »

Mais les stats et le classement ne font pas tout, et même si les Lunar Owls étaient ultra favorites de la demi-finale d’hier face au Vinyl, c’est bien ce dernier qui a créé la sensation en l’emportant 73-70 grâce au sang-froid de Dearica Hamby qui a inscrit le lay-up de la gagne.

Ce malgré les 36 points (à 16/24 au tir dont 3/4 à 3-points), 8 rebonds et 3 passes de Napheesa Collier. Les Lunar Owls menaient pourtant 68-64 avant de se faire rattraper puis dépasser dans un final à sens unique.

« Ça a été une super saison. On le dit depuis le début, on avait un groupe particulier, juste par la façon dont on a approché chaque jour. On a travaillé très dur cette saison, et je pense que chacune d’entre nous s’est améliorée cette saison. Pour nous, c’est un final difficile », a-t-elle confié après la rencontre.

En finale ce lundi soir, le Vinyl affrontera le Rose Basketball, qui, malgré le forfait d’Angel Reese, touchée au poignet lors du dernier match de saison régulière, a réussi à se défaire des Laces (63-57). Dans cette demi-finale, c’est Chelsea Gray qui a tout écrasé sur son passage avec 39 points, à 15/23 au tir dont 5/8 de loin !