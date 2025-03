Deux nouveaux coloris pour la Puma « La Francé »

Cette année encore, LaMelo Ball n’a pas réussi à pimenter la fin de saison des Hornets. Le meneur de Charlotte va donc se rabattre sur ses collaborations avec Puma pour égayer un peu cette fin d’exercice 2024/25. La MB.04 continue de cartonner avec le récent retour du coloris « Golden Child ».

Cette fois, c’est à son modèle lifestyle « La Francé » de refaire parler de lui avec l’arrivée de deux nouveaux coloris en France. Rien d’extravagant (pour une fois !), on est même plutôt sur du classique avec deux coloris chromés en argent et en noir. Sur la version argentée, le logo de la marque de LaMelo Ball « La Francé », tiré de son deuxième prénom, est visible sur la languette, et son nom est inscrit en noir sur les lacets, et inversement sur le coloris noir, où les finitions apparaissent en gris.

Les deux Puma La Francé « Chrome Black » et « Chrome Silver » sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 120 euros, portant le nombre de coloris de la paire actuellement disponibles en France à cinq.