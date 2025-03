Vers une fin de saison anticipée pour Cam Thomas…

C’est la fin d’une saison galère qui se profile pour Cam Thomas. L’arrière scoreur de Brooklyn s’est à nouveau blessé à l’ischio-jambier de la jambe gauche, jeudi soir, face aux Bulls. C’est déjà la troisième fois cette saison qu’il est touché à cet endroit, et cette fois, ce sera donc la dernière à en croire le communiqué publié hier par sa franchise.

« La blessure est survenue jeudi soir lors du match à Chicago. Au regard du nombre de jours qu’il reste dans le calendrier et du temps nécessaire pour se remettre de façon approprié, il est prévu que Cam Thomas manque le reste de la saison », est-il écrit.

Une blessure récurrente

C’est donc la fin d’une saison galère pour le joueur, qui a régulièrement enchaîné les blessures à l’ischio, dès le 25 novembre face à Golden State, puis dès le début du mois de janvier, avec une absence de deux mois cette fois. De retour le 28 février, il a disputé six matchs sur huit, prenant soin d’éviter les « back-to-back », mais même là, sa cuisse n’a pas tenu, et son 25e match disputé cette saison a finalement été le dernier.

Le plus dur, c’est que Cam Thomas a réalisé le premier double-double de sa carrière jeudi à Chicago, avec 24 points et un record en carrière à 10 passes décisives. Mais comme sur les matchs précédents, à Cleveland notamment deux jours plus tôt, il a semblé perdre en énergie au fil de la rencontre. Auteur de 15 points et 8 passes décisives en première mi-temps jeudi, il a sombré ensuite, en rendant un 4/14 et deux passes en deuxième mi-temps…

« Il a réalisé une première mi-temps impressionnante, et ensuite, il a manqué d’un peu de gaz en deuxième mi-temps. C’est probablement du fait qu’il a été éloigné des terrains pendant deux mois et qu’on essaie de le remettre en état de jouer. Il va y arriver, mais il doit continuer à faire ce qu’il a fait en première mi-temps comme sur les deux derniers matchs. Il a été impressionnant », avait déclaré Jordi Fernandez jeudi soir à son sujet.

Et maintenant, la « free agency »

Pour Cam Thomas, la prochaine échéance se situera désormais cet été, lors de l’ouverture de la « free agency », qu’il va aborder en tant que « free agent protégé », ce qui signifie que Brooklyn pourra s’aligner sur n’importe quelle offre. Au regard de ses qualités d’attaquant et son potentiel à seulement 23 ans, l’arrière devrait susciter les convoitises même si cette saison marquée par les blessures va forcément faire baisser sa cote.

À la lecture des déclarations de Jordi Fernandez hier, suite à l’officialisation de son forfait, on peut penser que les Nets feront le nécessaire pour le garder.

« Cam a été super pour le groupe. Il a travaillé chaque jour, il a noué des relations. On connaît tous ses qualités de très bon scoreur », a ajouté le coach de Brooklyn. « On va aborder l’été ensemble, on a un plan en place. Et ce plan et d’être une équipe qui gagne régulièrement, et on va arriver à ce stade ensemble ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 Total 215 23 43.9 34.5 86.0 0.3 2.3 2.6 2.1 1.4 0.5 1.4 0.2 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.