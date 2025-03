Sur une belle dynamique, les Rockets se préparent pour les playoffs

A l’instar des Pistons à l’Est, les Rockets font partie des équipes surprises de cette saison. Si des progrès étaient attendus après leur belle fin de régulière l’année dernière où ils avaient échoué aux portes du « play-in », personne ne les voyait dans le Top 3 de l’Ouest cette saison. Pourtant, depuis le premier jour, ou presque, Houston se classe comme l’une des meilleures équipes de sa conférence.

Les hommes d’Ime Udoka ont connu un coup de mou avec une série de six défaites consécutives, au début du mois de février, mais depuis, ils se sont bien repris. Sur les cinq derniers matchs, les Fusées sont invaincues et ce vendredi, ils ont déroulé sur les malheureux Mavericks avec un large succès 133-96.

Pour la première fois depuis la saison 2019-20, la dernière de James Harden dans le Texas, les Rockets finiront avec un bilan positif. Cette nouvelle équipe arrive donc en terrain inconnu comme le confesse Jalen Green : « Ça fait du bien, je n’ai jamais été dans cette situation avant. Je veux profiter de ce que nous faisons, mais aussi garder le pied sur l’accélérateur. »

Des fusées qui gardent les pieds sur Terre

Les Rockets sont actuellement 3e de l’Ouest derrière Denver et le Oklahoma City. Houston se livre une course au top 3 très serrée avec les Nuggets, les Grizzlies, les Lakers, mais aussi les Warriors qui reviennent fort depuis l’arrivée de Jimmy Butler. De quoi permettre aux Texans de rester bien concentrés à l’approche du sprint final.

« On joue pour quelque chose maintenant, on voit le classement, tempère Jabari Smith Jr. On a l’impression d’avoir un peu de pression, mais on y répond bien. »

Houston fait face à une semaine plutôt abordable avec quatre matchs face à des équipes de l’Est possédant un bilan négatif (Bulls, Sixers, Heat, Magic). Une belle occasion d’enchaîner les victoires et d’espérer faire un écart au classement afin de s’assurer une fin de saison plus tranquille que le reste de la concurrence.