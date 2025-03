Pour ne pas décevoir des enfants, Jayson Tatum ne veut pas se reposer

C’est l’un des arguments de la NBA contre le « load management » des superstars lors des « road trip » : des spectateurs ont souvent économisé pendant des mois pour se payer une place pour un match NBA, et les staffs ne peuvent pas se permettre de mettre une superstar au repos lors de son unique passage dans une ville. Un argument que partage Jayson Tatum qui prévient qu’il ne veut pas être ménagé en cette fin de saison régulière alors que les Celtics viennent de valider leur billet pour les playoffs.

« C’est évident qu’il va y avoir des prises de tête » reconnait-il à propos des discussions avec le staff. « Je comprends l’importance d’être frais et dispo, prêt pour un long parcours en playoffs, je l’espère. J’ai parlé de la valeur que j’accorde au fait de jouer des matches à l’extérieur. »

Comme un LeBron James ou un Stephen Curry, ou même un Victor Wembanyama, Tatum voit son maillot dans les travées et il ne veut pas décevoir un enfant ou un ado. « J’ai eu la chance et le privilège de voir beaucoup de maillots de Tatum « 0 » et des enfants avec mes chaussures. J’ai conscience que c’est peut-être pour leur anniversaire, leur cadeau de Noël ou autre, et j’essaie de me tenir prêt et de jouer aussi souvent que possible – et surtout lors des matches à l’extérieur. Je sais que quelqu’un a apprécié de me voir sur le terrain ce soir ».