Comment les Pelicans parviennent à se motiver ?

La saison des Pelicans s’est terminée quasiment au même moment qu’elle n’a commencé. Après deux victoires inaugurales, ils ont perdu 29 matches sur les 32 suivants ! Les blessures vont s’enchaîner, les défaites aussi et, avec quelques succès en février, seul le Jazz fait pire désormais à l’Ouest. Ainsi, alors qu’il reste encore un mois de compétition, comment les joueurs peuvent-ils trouver de la motivation pour finir la saison ?

« Il s’agit d’être professionnel et de savoir ce qu’on peut en tirer. On en a parlé avec l’équipe : la saison n’a pas tourné comme on le voulait mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut construire pour la saison prochaine », explique Zion Williamson. « Notre objectif est de continuer à construire une dynamique avec ce groupe », va également dans ce sens Willie Green. « On a fait un travail correct là-dessus. On a fait quelques bons matches. »

Un contrat à défendre, une place à se faire, une alchimie à parfaire…

Mais pour les joueurs précisément, comment font-ils pour avoir envie alors que les vacances arrivent ?

« C’est différent pour chacun. Pour les jeunes, ils veulent prendre de l’expérience et montrer à la franchise et au reste de la ligue ce qu’ils peuvent faire », indique Kelly Olynyk, arrivé en ville en février. « Pour les anciens, on est sur la construction et la cohésion. Moi, j’essaie d’entrer dans les schémas et de trouver de la cohésion avec les gars avant la saison prochaine. Parfois, on joue pour un contrat. Parfois, c’est pour l’amour du basket. Il y a beaucoup de raisons de jouer et chacun a les siennes. »

Le contrat, c’est sans doute le cas de Zion Williamson qui brille récemment et veut démontrer à ses dirigeants qu’il faut le conserver à l’avenir. Le leader donne l’exemple et les Pelicans suivent. « On avance jour après jour, pas à pas », note Trey Murphy III. « On ne joue pas par hasard : on veut gagner. On ne veut pas essayer de perdre. On veut gagner et montrer de bonnes choses. »