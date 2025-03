Quand les Hornets s’offrent un record de franchise au nombre de paniers à 3-points inscrits sur un match (26/46) et égale celui des passes décisives, on peut se douter que LaMelo Ball est dans le coup. Le meneur de jeu de Charlotte a signé une très belle sortie vendredi dans une victoire facile à San Antonio.

Le bilan de santé des Spurs a bien aidé, il est vrai, les visiteurs à se faire plaisir. Mais LaMelo Ball n’a eu besoin de personne pour signer son meilleur match depuis janvier avec 27 points et 15 passes décisives.

L’ancien « Rookie Of The Year » traversait depuis une période compliquée, alternant entre petits pépins de santé et sérieuse maladresse. Dans le Texas, le pistolero LaMelo avait retrouvé la mire, dans son style caractéristique.

Le joueur de 23 ans n’a pas hésité à dégainer en première intention, parfois loin derrière l’arc, comme à la fin du deuxième quart-temps, où il a un peu plus mis la tête des Spurs sous l’eau d’un tir à plus de neuf mètres pour permettre aux siens de se mettre confortablement devant à la pause (55-81).

Onze passes en première mi-temps

Le clou du spectacle restera son coup de chaud dans le troisième quart-temps, lors que San Antonio a tenté un passage en zone 2-3 pour ralentir les shooteurs des Hornets.

Une stratégie que LaMelo Ball a fait voler en éclat de trois tirs lointains du même endroit, à 45 degrés à gauche du cercle, en 40 secondes seulement ! Il termine avec un superbe 7/11 de loin, et 9/13 au tir, son premier match au-dessus des 50% de réussite au tir depuis deux mois et le 15 janvier contre Utah.

En grande réussite personnelle, le frère de Lonzo a eu le mérite de ne pas tirer la couverture à lui, en particulier en première période, dans un deuxième quart-temps aux airs de démonstration collective. Le meneur termine avec 15 passes – record en carrière égalé – dont 11 avant le repos, et 8 dans le seul deuxième acte ! Un récital sans forcer, où il a suffi à LaMelo Ball de créer un décalage pour trouver un coéquipier ouvert de loin, comme Nick Smith Jr, déjà trouvé cinq fois derrière l’arc à la pause. Dans le sillage de son maître à jouer, Charlotte termine avec 42 passes décisives, huit de plus que ce qui était jusque-là leur meilleure performance de la saison, et le même total que lors du premier record de franchise le 11 février 2014 contre Dallas

« Nos passes ont vraiment été exceptionnelles ce soir » pouvait se féliciter le coach Charles Lee. « Nous en avions parlé ce matin, d’avoir confiance en nos passes et de le faire pendant 48 minutes. Je pense que nos gars ont fait un sacré boulot. Ils créaient des avantages en sortie d’écran à ne pas garder le ballon dans les mains. Tout le monde a eu sa part du gâteau et une grande partie de tout ça a démarré par notre grande énergie en défense et notre intensité. »

Deux conditions pas toujours réunies cette saison en Caroline du Nord, mais un vrai motif de satisfaction dans une nouvelle fin de saison sans enjeu, pour LaMelo Ball et ses Hornets.