Le MVP de la nuit | Paolo Banchero plus fort que Zion Williamson

Même si les Pelicans ne jouent plus rien, ils peuvent être dangereux avec un Zion Williamson qui semblait dans la meilleure forme de sa vie. Les Clippers en avaient ainsi fait l’amère expérience il y a quelques jours…

Le Magic a de son côté évité le problème en signant une première mi-temps parfaite, derrière les 44 points de son duo Paolo Banchero – Franz Wagner à 17/20 au tir. Pour prendre 30 points d’avance (68-38) à la mi-temps !

« On a été extrêmement agressifs. Tout le monde était très concentré défensivement parce qu’on sait qu’avec Zion (Williamson), Trey Murphy ou CJ McCollum, ils ont des gars qui peuvent prendre feu si on leur laisse trop de libertés. Donc on était vraiment concentrés défensivement et ça nous a donnés des opportunités pour courir et puis les jumpshots sont tombés dedans. Donc c’était surtout une soirée extrêmement agressive » explique l’ailier fort.

Paolo Banchero a ainsi profité des différents « matchups » pour imposer sa puissance aux Pelicans, et comme il a été adroit de loin, il a rapidement cassé la « zone » tentée par La Nouvelle-Orléans pour ralentir le Magic.

En deuxième mi-temps, il s’est également permis de contrer Zion Williamson pour valider sa très belle soirée : 34 points à 14/22 au tir dont 4/8 de loin, 11 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Et surtout décrocher une victoire importante pour le Magic (31 victoires – 36 défaites) pour tenter de finir, au moins, à la 7e place de l’Est.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 33 34 44.7 32.5 70.5 1.1 6.0 7.0 4.7 2.2 0.8 2.9 0.7 24.6 Total 185 34 44.3 32.2 72.6 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.