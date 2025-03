Assistant aux Wizards, Adam Caporn prend la tête de la sélection australienne

À la recherche d’un nouveau sélectionneur suite au départ de Brian Goorjian à l’issue de la dernière campagne olympique, la Team « Basketball Australia » a officiellement nommé son successeur. Il s’agit d’Adam Caporn, assistant aux Wizards depuis le début de saison.

Le technicien australien occupait un poste similaire au sein des Nets lors des deux saisons précédentes après avoir fait ses armes en 2021//22 aux Long Island Nets.

Surtout, il faisait partie du staff de Brian Goorjian depuis 2017, et a donc été partie prenante de l’ascension des Boomers sur la scène internationale, avec notamment une médaille de bronze aux JO de Tokyo 2021.

« C’est un honneur incroyable de continuer à faire partie du programme des Boomers. Merci à l’organisation des Washington Wizards pour leur soutien », a déclaré Adam Caporn, qui devient le 10e coach de l’histoire des Boomers. « Je suis profondément reconnaissant à Basketball Australia pour la confiance accordée et à l’ensemble de la communauté du basket australien pour les expériences et les opportunités inestimables que j’ai vécues, depuis le développement local jusqu’à la scène olympique. Je suis impatient de me mettre au travail, de construire une équipe qui représentera l’Australie avec fierté et de continuer à renforcer l’héritage et la culture des Boomers ».

L’artisan qui a façonné la nouvelle génération

Avant d’intégrer la NBA, Adam Caporn s’est fait un nom en dirigeant l’Insep australien, baptisé « Basketball Australia’s Centre of Excellence » (CoE). Il y a été coach principal de 2014 à 2021 et a donc eu sous ses ordres la jeune génération incarnée aujourd’hui par Josh Giddey et Dyson Daniels.

Même s’il est plus âgé, Jock Landale (29 ans), passé par la même fac qu’Adam Caporn, aux Gaels de Saint Mary, fait également partie des joueurs australiens façonnés par ce dernier.

« Il représente tout ce qu’il faut pour être un Boomer et un leader de ce programme. Il nous a accompagnés dans nos succès et nos échecs et son caractère fait de lui le successeur idéal de Brian Goorjian », a-t-il déclaré. « Adam possède toutes les qualités intangibles dont nous avons besoin pour nous ramener sur le podium et aller plus loin que jamais. Il fait preuve d’intelligence et d’expertise sur le terrain et a gagné le respect du groupe. Nous sommes impatients de voir ce qui nous attend ».

Dean Vickerman sera là pour le suppléer en cas de conflits de calendrier avec la NBA. Le nouveau staff complet de l’équipe nationale d’Australie sera dévoilé en amont de la FIBA Asia Cup qui aura lieu en Arabie Saoudite en août. De leur côté, les Wizards ont confirmé qu’Adam Caporn conserverait ses prérogatives au sein du staff de Brian Keefe.