A.J. Lawson a brillé au milieu d’un concours de briques

Deux jours après avoir vécu un cruel ascenseur émotionnel face aux Wizards, les Raptors ont passé une soirée plus heureuse contre les mêmes adversaires cette nuit. Heureuse et plus tranquille à défaut d’être très belle, car les Canadiens n’ont shooté qu’à 39.5% de réussite. Un homme est tout de même sorti de l’obscurité : A.J. Wilson.

Auteur d’un vilain 2/11 aux tirs (dont 1/7 de loin) deux jours plus tôt, et même d’un 2/13 face au Jazz la semaine dernière, le simple « two-way contract » a pulvérisé son record en carrière (17) et s’est offert le match de sa vie : 32 points (9/21 aux tirs dont 7/14 derrière l’arc) en 33 minutes.

« J’ai probablement rêvé de ce moment, depuis quoi, depuis que j’ai touché un ballon de basket pour la première fois. Je suis un gamin de Toronto. Signer une performance comme celle-là veut tout dire », réagit le natif de Toronto, qui disputait seulement son 10e match avec les Raptors et qui estime avoir pris ses tirs habituels.

Non-drafté à sa sortie de South Carolina, A.J. Wilson avait fait ses débuts dans la Grande Ligue en 2022 chez les Wolves, avant de rejoindre les Mavs, où il évoluait encore la saison passée. Son Ontario natal semble lui être plus profitable, d’autant qu’il évolue avec un local de l’étape, RJ Barrett, qui n’a cessé de l’alimenter dans ce match.

Proche de RJ Barrett

« C’est comme si la boucle était bouclée. On joue ensemble depuis le collège. Le simple fait d’être sur le terrain avec lui en tant que Raptor, tous les deux Canadiens, est une bénédiction. Les chances que cela se produise sont rares, donc on profite du moment, et on continue à bosser dur. On est tous les deux de gros bosseurs, il y aura de nombreux moments à venir », se projette déjà le joueur de 24 ans.

« J’espère voir des passes décisives aussi, au prochain match », réclame en souriant Darko Rajakovic en saluant la performance d’A.J. Wilson. Ce dernier n’a pas noirci cette colonne statistique, au contraire de celle des rebonds : 12 prises, là aussi un record en carrière. Avec lui, Scottie Barnes (13), Orlando Robinson (11) et RJ Barrett (10) ont tous les trois atteint ou dépassé la barre des 10 rebonds.

Quatre joueurs à ce niveau statistique est une première dans l’histoire de la franchise. Et ce n’est pas tout. Comme les Wizards ont arrosé toute la soirée (36%), à l’instar d’Alex Sarr (5/19 aux tirs), les Raptors ont signé un nouveau record de franchise (et record de la saison dans la ligue) avec 73 rebonds captés (55 aux Wizards).

« Il ne serait pas juste de dire que nous avons fait quelque chose de différent aujourd’hui par rapport à ce que nous faisons toute la saison. Oui, on se concentre beaucoup sur les rebonds offensifs, et on le fait aussi lors des matchs où on termine avec cinq rebonds », note Darko Rajakovic dont l’équipe a capté 20 rebonds offensifs – 28 cette nuit – pour le troisième match de suite.

« Je ne crois pas que c’était le message ce soir. De plus, on n’a pas forcément bien tiré. On a pris un grand nombre de tirs, ce qui nous a donné l’occasion d’être plus agressifs et d’obtenir ces rebonds », termine le coach.

A.J. Lawson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 15 7 50.0 40.0 25.0 0.4 1.0 1.4 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 3.7 2022-23 * DAL 14 8 48.8 40.0 25.0 0.4 1.0 1.4 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 3.9 2022-23 * MIN 1 2 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2023-24 DAL 42 7 44.6 26.0 65.2 0.3 0.9 1.2 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 3.2 2024-25 TOR 10 15 36.1 35.9 61.1 0.8 1.6 2.4 0.4 1.5 0.3 0.2 0.2 6.9 Total 67 9 43.4 32.5 57.1 0.4 1.0 1.4 0.4 0.7 0.2 0.3 0.1 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.