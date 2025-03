Le cruel ascenseur émotionnel des Raptors

C’est la définition même de l’ascenseur émotionnel ! Au buzzer, sur un lay-up compliqué au-dessus d’une forêt de bras, Jamal Shead venait de donner la victoire aux Raptors face aux Wizards. Dans la salle, l’ambiance est électrique, et sur le parquet, tous ses coéquipiers viennent le congratuler, tandis que les partenaires de Bilal Coulibaly rejoignent leur banc, la tête basse.

Mais… après avoir revu les images, les arbitres ont décidé d’invalider son lay-up, synonyme de victoire pour les Wizards ! Le ballon a quitté les mains de Shead un dixième trop tard.

« Ce sont des moments difficiles », a reconnu le meneur des Raptors après la défaite. « Vous mettez dedans, et c’est un grand moment. Et puis, parfois, vous ne réussissez pas le tir à temps et vous passez à autre chose… »

Avant ce tir, la confusion avait déjà régné puisque Shead avait mis le pied sur la ligne sur la remise en jeu. Khris Middleton avait tenté de prévenir les arbitres, avant que tout le monde ne rejoigne les bancs pour un temps-mort. Sur la remise en jeu suivante, pas de Shead mais A.J. Lawson qui va servir son rookie pour ce fameux panier, inscrit un poil trop tard.

« Ce soir, la chance était de leur côté » résume Darko Rajakovic, tandis que Jordan Poole est mort de rire.