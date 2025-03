Gary Payton II punit les Blazers avec son record en carrière

Même si cela fait maintenant neuf ans que Gary Payton II évolue en NBA, le fils du « Glove » n’y avait jamais dépassé les 25 points inscrits sur un match. C’est désormais chose faite, avec un match à 26 points à 11/16 dans la victoire face aux Blazers, dont un surprenant 4/6 de loin pour un joueur qui tourne à 33% de loin en carrière…

Sans Brandin Podziemski, blessé au dos, Steve Kerr a ainsi fait le choix de confier les clés de l’attaque au duo Gary Payton II / Jimmy Butler III pendant les minutes où Stephen Curry était sur le banc.

« Gary n’est pas un pur meneur mais il peut remonter le ballon et mettre les choses en place en attaque. Jimmy finira avec la balle la plupart du temps, mais GPII peut assurer la remontée de balle face à la pression, mettre les systèmes en place et donner la balle à Jimmy » a ainsi déclaré l’entraîneur des Warriors en amont de ce match.

Un choix tactique payant puisqu’outre la belle performance au scoring de Gary Payton II, Jimmy Butler a de son côté fini la rencontre en triple-double avec 15 points, 10 rebonds et 10 passes décisives.

Le travail de l’ombre récompensé

« J’adore ce que G [Gary Payton] apporte. Il a le travail le plus compliqué, celui de défendre sur le meilleur joueur adverse soir après soir et il ne se plaint jamais. Il fait tout ce que vous lui demandez de faire », déclare Jimmy Butler après ce cinquième consécutif pour les Warriors. « Il prend les shoots, il les met. C’est super de le voir et c’est super de jouer avec lui. Et plus important encore, il réalise action décisive après action décisive. »

Les Blazers ont ainsi souvent placé leur pivot, Donovan Clingan, sur Gary Payton II, considérant qu’il était le « shooteur faible » des Warriors. Un choix que l’intéressé à sanctionné par son adresse et ses mouvements.

« Il va être constamment ouvert à 3-points, tous les soirs. On lui a donné le ballon pour un peu mettre en place l’attaque. Puis il la recevait au bout de l’action en fonction de la façon dont ils défendaient les autres joueurs » résume Steve Kerr, très fier de son équipe et de son arrière. « C’était le résultat de leur stratégie défensive. »

Ainsi que de la bonne lecture du jeu et de l’agressivité du précieux Gary Payton II…

Gary Payton II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 6 17 36.4 11.1 60.0 0.0 2.0 2.0 2.2 1.5 0.5 1.7 0.7 3.3 2017-18 * All Teams 23 10 40.5 24.0 33.3 0.6 1.3 1.9 0.9 1.3 0.3 0.3 0.1 3.0 2017-18 * MIL 12 9 39.4 16.7 66.7 0.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.2 0.2 0.1 2.5 2017-18 * LAL 11 11 41.5 30.8 16.7 0.8 1.6 2.5 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 3.5 2018-19 WAS 3 5 62.5 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1.3 0.7 1.0 0.3 0.3 3.7 2019-20 WAS 29 15 41.4 28.3 50.0 0.9 1.9 2.8 1.7 1.9 1.1 0.7 0.2 3.9 2020-21 GOS 10 4 76.9 50.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.1 0.8 0.6 0.1 0.1 2.5 2021-22 GOS 71 18 61.6 35.8 60.3 1.0 2.5 3.5 0.9 1.8 1.4 0.6 0.3 7.1 2022-23 * All Teams 22 17 59.4 50.0 85.7 1.1 2.0 3.1 1.4 2.0 1.0 0.7 0.2 4.6 2022-23 * POR 15 17 58.5 52.9 100.0 0.7 1.9 2.6 1.5 1.9 1.1 0.8 0.1 4.1 2022-23 * GOS 7 16 60.7 44.4 66.7 2.0 2.3 4.3 1.1 2.0 0.9 0.6 0.6 5.7 2023-24 GOS 44 16 56.3 36.4 60.9 1.0 1.5 2.6 1.1 1.8 0.9 0.6 0.4 5.5 2024-25 GOS 52 14 57.1 28.4 73.0 0.9 2.0 2.9 1.3 1.8 0.7 0.6 0.3 6.2 Total 260 15 55.6 33.2 62.9 0.9 1.9 2.8 1.1 1.7 0.9 0.6 0.3 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.