Joueurs de la semaine | Trae Young monte en puissance

On imaginait que James Harden aurait sa chance comme « Player Of The Week », mais la NBA a choisi Shai Gilgeous-Alexander, et ce n’est que la deuxième fois de la saison ! Candidat sérieux au titre de MVP, l’arrière du Thunder a signé une semaine exceptionnelle avec 44.0 points, 5.0 rebonds et 6.7 passes par match. Sous son impulsion, le Thunder a remporté ses quatre matches de la semaine, dont le dernier, face aux Nuggets, de 23 points.

Les Hawks ne faiblissent pas

À l’Est, c’est Trae Young qui rafle la mise avec 24.5 points et 13 passes par match. Meilleur passeur de la NBA avec 11.5 passes par match, le meneur des Hawks a élevé son niveau de jeu depuis la « trade deadline », et malgré les départs de De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic, et la blessure de Jalen Johnson, Atlanta ne faiblit pas. Cette semaine, les partenaires de Zaccharie Risacher ont remporté trois matches sur quatre.

C’est la 9e fois qu’il remporte ce trophée de Joueur de la semaine, dont deux fois en un mois.