Charlee Lee veut voir Tidjane Salaün finir sur une note plus régulière

Si on parle pas mal de Moussa Diabate à Charlotte cette saison, avec notamment son énergie au rebond, il ne faut pas oublier qu’il y a un autre Français dans l’effectif, Tidjane Salaün. Il est vrai que ses chiffres sont un peu plus discrets et moins probants au niveau de l’adresse que son compatriote, mais le sixième choix de la dernière Draft fait son petit bonhomme de chemin lui aussi.

« Il a fait un remarquable travail pour progresser tout au long de la saison », assure toutefois Charles Lee.

« Il a eu ses hauts et ses bas, mais malgré tout, il a continué de montrer de bonnes séquences. Face à Cleveland, il a mal commencé et je l’ai sorti à un moment car il venait, sur deux possessions de suite, de laisser son adversaire aller au panier sans résistance. La fois d’après, quand je l’ai mis sur le parquet, je lui ai parlé de l’importance de la défense, et non de l’attaque. Il a fait du bon boulot et l’attaque a suivi. »

Encore un peu de mal avec le rythme de la NBA

Le coach des Hornets n’a donc qu’une idée en tête pour la fin de saison du Français. « Je m’attends à ce qu’il soit plus régulier. Il travaille très dur et va continuer de s’améliorer, je le sais », assène Charles Lee.

Tidjane Salaün, dans sa première saison et à seulement 19 ans (il aura 20 ans en août), a beaucoup à apprendre. Ces dernières semaines de saison régulière pourraient être précieuses pour finir sur gagner en confiance.

« Le style de jeu », avance le coach de Charlotte sur le principal changement à absorber pour le jeune Français. « On joue avec plus rythme ici. Le jeu en Europe est très physique, très créatif, avec des systèmes et des mouvements. Il est donc capable d’arriver ici, il est très intelligent sur le parquet. Mais la vitesse du jeu est différente, même le « spacing », avec une ligne à 3-pts un peu différente. Il a fait du bon boulot pour s’adapter jusqu’à maintenant. »

Tidjane Salaun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 48 19 31.9 28.9 71.9 1.2 3.0 4.2 1.1 1.2 0.5 0.9 0.2 5.2 Total 48 19 31.9 28.9 71.9 1.2 3.0 4.2 1.1 1.2 0.5 0.9 0.2 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.