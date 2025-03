« Il avait l’air d’avoir une crise cardiaque », rapporte Brian Shaw en parlant de la réaction de Tyronn Lue. Gêné par son dos, le coach des Clippers avait dû céder sa place à son assistant pour la réception des Kings. C’est de chez lui, à la télévision, que le coach des Clippers a suivi les événements très indécis terminés par un tir de la gagne de Kawhi Leonard.

Sortis victorieux de leur rude bataille face à un concurrent direct au classement, les Clippers pouvaient jubiler en contactant par vidéo leur coach. Selon son remplaçant du soir, le coach a ressenti la même chose que les protagonistes sur le terrain, « ne sachant pas comment les choses allaient se dérouler ».

Lorsque Brian Shaw a pris son temps-mort à 20 secondes de la fin de la prolongation, il avait tout de même une petite idée en tête. DeMar DeRozan venait de redonner un point d’avance à sa formation sur lancers-francs, pour répondre à James Harden, l’homme fort des Clippers sur la fin de rencontre. On a logiquement pensé que ce dernier ballon reviendrait au barbu.

« The Klaw », qui ne voulait pas manquer le « money time », quitte à atteindre les 40 minutes de jeu au total, a pourtant été désigné pour faire la différence. Avec une séquence en isolation où Kawhi Leonard a parfaitement géré le temps devant un Keegan Murray très solide défensivement dans ce match. L’ailier des Clippers est parvenu à faire la différence sur un « spin », puis à envoyer un « hook » main gauche, malgré toute la défense des Kings autour de lui.

Un éclair dans une soirée compliquée

« Je lui ai dit de faire en sorte qu’il prenne le dernier tir. Donc, qu’on gagne ou qu’on perde, on aura le ballon en dernier. Il a gardé le ballon patiemment, est allé dans sa zone. Je ne m’attendais pas à un tir main gauche, quel que soit le nom qu’on lui donne. Mais il l’a fait et je suis content que ce soit rentré », décrit Brian Shaw.

« J’essayais juste de faire tourner le chrono, d’obtenir le dernier tir. BShaw voulait que je tente le dernier tir à la fin du temps imparti, et c’est ce que je faisais, j’essayais d’organiser les choses sur le terrain et j’ai réussi à convertir », complète Kawhi Leonard, auteur d’une soirée d’ensemble compliquée au niveau du tir (17 points à 7/19 aux tirs dont 1/7 de loin).

« Les joueurs font des grandes actions, il l’a fait tout au long de sa carrière. Le voir s’élever ainsi et rentrer le tir de la gagne montrent la confiance qu’il en lui », félicite James Harden, proche du triple-double (29 points, 11 passes et 9 rebonds) et visiblement pas fâché de n’avoir pas eu ce dernier tir.

Une fois ce tir converti, Kawhi Leonard a laissé exploser de joie auprès de ses coéquipiers, un peu à la manière de ce qu’il avait fait avec les Raptors, lors de son tir légendaire en playoffs en 2019, l’année du titre, face aux Sixers. « On a besoin de ces victoires dans la dernière ligne droite. Ça nous aidera à être une meilleure équipe à l’avenir. Tout le monde était enthousiaste et savait qu’on en avait besoin », note l’ailier dont c’était donc le deuxième « buzzer beater » en carrière… après celui mythique face à Philadelphie, donc.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 22 29 45.3 35.1 77.4 1.0 4.0 5.0 2.8 1.5 1.2 2.1 0.5 18.1 Total 718 32 49.7 38.9 86.0 1.2 5.1 6.3 3.0 1.7 1.7 1.7 0.6 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.