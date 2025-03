Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander adoubé par Nikola Jokic

Nikola Jokic réalise une saison exceptionnelle, en triple-double, et il se classe dans le Top 3 des meilleurs marqueurs, passeurs et rebondeurs. De quoi légitimement envisager de signer un nouveau doublé comme MVP pour un quatrième trophée en cinq ans. Sauf qu’il sera très compliqué de ne pas le donner à Shai Gilgeous-Alexander. Surtout après leur duel, certes à distance, de dimanche soir.

Dans la large victoire du Thunder, « SGA » est monté en puissance au fil des minutes, tandis que Nikola Jokic, certes gêné par sa cheville et au coude, n’a véritablement été immense qu’en premier quart-temps. Le symbole de ce duel, peut-être décisif dans la lutte pour le MVP ? Ce contre du Canadien sur le Serbe en deuxième mi-temps. Une grosse crêpe, par derrière.

Un trophée de MVP récompense aussi un collectif

« Je n’y pense pas, mais c’est ce qui rend les choses excitantes dans le sport. Ce n’est vraiment que du plaisir » répond Shai Gilgeous-Alexander, lorsqu’on lui demande s’il apprécie cette quête du MVP face à Nikola Jokic. « Mais franchement, l’essentiel en revient à mes coéquipiers. Peu importe mon niveau comme basketteur, si nous n’avions pas autant de victoires, je ne serais pas inclus dans les discussions. »

Auteur de 40 points, 8 rebonds, 5 passes et 3 contres, le leader du Thunder n’est pas qu’un super attaquant. On l’a vu poser de gros problèmes à Jamal Murray en défense, et sa vivacité et sa lecture du jeu lui permettent d’être efficace en second rideau. De l’autre côté du terrain, SGA a fait du SGA.

Très maladroit de loin, il a découpé la défense des Nuggets, et souvent pour marquer avec la faute. « Il ne complique rien » apprécie Nikola Jokic. « C’est vraiment un bon défenseur et un bon contreur. Mais je pense que le plus important, c’est qu’il n’essaie pas d’en faire trop. Il alimente son équipe, et il est vraiment bien pour eux. »

C’est un peu ce qu’on dit aussi de Nikola Jokic…

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 61 34 52.6 37.8 89.8 0.9 4.2 5.1 6.2 2.2 1.8 2.6 1.0 32.8 Total 447 33 50.1 35.5 86.0 0.8 4.0 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.