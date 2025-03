Amen Thompson en prend pour deux semaines

Voilà une blessure que les Rockets auraient pu clairement éviter à leur sophomore hyperactif. Face aux Pelicans samedi soir, Houston n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer 146-117.

À un peu plus de cinq minutes de la fin, les Texans comptaient déjà 33 points d’avance, mais Ime Udoka n’avait pas encore sorti tous ses titulaires, dont Amen Thompson, qui s’est violemment tordu la cheville. Le frère jumeau d’Ausar est retombé sur le pied de Karlo Matkovic, occasionnant une belle torsion de sa cheville gauche.

L’intéressé s’est vite allongé avant de sortir dans la foulée. Le verdict était attendu et les fans de Houston peuvent être rassurés, l’IRM n’ayant rien révélé de grave. Néanmoins, le joueur va devoir recevoir un traitement pour atténuer le gonflement et la durée de son absence a été estimée à entre 10 et 14 jours.

Ce sera une leçon à retenir à l’avenir pour Ime Udoka comme pour le joueur, qui a peut-être tenu à rester sur le parquet pour compléter son triple-double, lui qui en était à 15 points, 9 rebonds et 11 passes décisives au moment de sortir. À part ça, on ne voit pas vraiment l’utilité de l’avoir laissé aussi longtemps sur le terrain.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 60 33 55.3 25.6 69.3 2.8 5.6 8.3 3.6 2.3 1.3 2.1 1.2 14.0 Total 122 27 54.5 20.6 68.9 2.6 4.9 7.5 3.1 2.3 1.3 1.8 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.