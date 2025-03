Les Warriors ont eu un premier aperçu de « Playoffs Jimmy »

Match après match, les Pistons confirment qu’ils méritent leur 6e place de la conférence Est, et qu’ils ont peut-être même les moyens de grimper encore d’une ou deux places. Les Warriors peuvent le confirmer puisqu’ils ont dû attendre le « money time » pour arracher la victoire sur un 3-points de Draymond Green.

Avec 11 victoires pour 2 défaites depuis l’arrivée de Jimmy Butler, les champions NBA 2022 jouent leur meilleur basket depuis trois ans. « C’est une belle victoire, et il y a un mois et demi, nous aurions perdu ce match » assure Green, qui remercie chaque jour ses dirigeants d’être allés chercher Butler au Heat.

L’arrière All-Star est de plus en plus à l’aise dans le jeu, et après avoir pesé par ses passes et sa défense, le voilà capable d’être la première option en attaque lorsque Stephen Curry vit une soirée compliquée aux tirs. « Je pense simplement qu’on a franchi un cap » estime Butler, auteur de 26 points face aux Pistons. « Je ne dis pas que c’était mauvais, mais nous avons juste appris à mieux m’utiliser à certains endroits du terrain et à faire confiance à mes capacités. Nous avons franchi un obstacle, et j’ai l’impression que je peux marquer quand je veux. Mais j’aime vraiment faire participer mes coéquipiers et donner la balle au joueur démarqué ».

Jimmy Butler s’épanouit dans le basket physique

Ce qu’il aime aussi, c’est être défié physiquement, comme cette nuit face à Detroit. « J’aime les matches physiques. C’est lorsque ça devient physique que je m’épanouis le plus. Si vous voulez bousculer des gars et les frapper, c’est comme ça que je peux jouer. »

Un goût pour le basket physique qui n’a pas échappé à Steve Kerr. « Jimmy est bâti pour ce genre de matches. ‘Playoffs Jimmy » existe vraiment, et d’une certain façon, ça ressemblait à un match de playoffs au niveau physique. C’est une vraie bagarre, et des gars comme Jimmy s’épanouisse dans ce genre de match. »