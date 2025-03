Les Rockets perdent déjà Reed Sheppard

Reed Sheppard a vécu un drôle d’ascenseur émotionnel cette semaine. Titulaire pour la première fois lundi soir face au Thunder avec un record à 25 points, le combo guard des Rockets s’est blessé au pouce de la main droite trois jours plus tard face aux Pelicans.

C’est sur un contact avec Zion Williamson que le rookie s’est blessé. Son indisponibilité a été estimée à quatre semaines, ce qui signifie qu’on pourrait ne plus le revoir de la saison régulière. Souvent assigné en G-League, Reed Sheppard a pu disputer 45 matchs NBA jusqu’à présent et il avait la possibilité de jouer davantage suite à la blessure à la cheville de Fred VanVleet.

Amen Thompson aussi blessé ?

Ime Udoka a précisé que son rookie allait porter une attelle le temps que l’os du pouce de reconsolide. Il a également précisé que Reed Sheppard a eu de la chance dans son malheur, car c’est la partie supérieure du pouce qui s’est fracturée. Une fracture au niveau inférieur lui aurait coûté une opération, et sans doute une plus longue absence.

Cette nuit, toujours face aux Pelicans, Udoka a utilisé Aaron Holiday au relais d’Amen Thompson et Jalen Green, et le frère de Jrue et Justin a été très efficace avec 20 points. Mais Thompson est sorti sur blessure après une vilaine chute, et il n’est pas revenu en jeu…

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 45 12 33.2 27.9 81.3 0.4 1.0 1.4 1.2 0.9 0.6 0.6 0.3 3.9 Total 45 12 33.2 27.9 81.3 0.4 1.0 1.4 1.2 0.9 0.6 0.6 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.