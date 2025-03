Première titularisation très prometteuse pour Reed Sheppard

Malgré la quinzaine de matchs manqués par Fred VanVleet cette saison, Ime Udoka s’était toujours débrouillé pour démarrer les matchs en question sans meneur de métier. Son équipe en déplacement sur le parquet du Thunder cette nuit, le coach des Rockets a titularisé pour la première fois Reed Sheppard, un « combo guard » réputé pour son tir.

De nouveau à l’écart des rotations de son coach depuis la mi-février, le rookie n’a pas raté l’occasion de se montrer. Auteur de trois premiers quart-temps plutôt sérieux, en mode gestionnaire, le 3e choix de la dernière Draft a fait étalage de son talent dans une dernière période qui commençait à échapper à sa formation.

Une passe vers un « alley-oop » autoritaire de N’Faly Dante, une improbable finition au cercle main gauche, un panier très lointain derrière l’arc, puis un second… Dans ce quatrième quart-temps, le rookie a planté 14 (dont 10 de suite pour son équipe !) de ses 25 points (10/17 aux tirs dont 3/7 de loin), avec 5 passes (2 ballons perdus) et 2 interceptions en 31 minutes. Ne manquait plus qu’une victoire et sa soirée aurait été parfaite.

« Avoir la chance d’être sur le terrain et de jouer, c’était très sympa, de se mettre en rythme, de convertir quelques tirs et de distribuer », réagit-il après ce record en carrière, lui qui n’avait pas inscrit plus de 16 points cette saison.

Ime Udoka convaincu ?

« C’était super. Vous l’avez vu juste devant vos yeux trouver un rythme, devenir plus agressif, faire le bon choix et aller dans la raquette obtenir ses tirs. C’est bien de voir que ces gars – Cam (Whitmore) et lui – ont eu une opportunité et que d’autres en ont vraiment profité. C’était bien de le voir être plus agressif et compétitif des deux côtés », félicite son coach.

Ce dernier, pour ce déplacement face au n°1 de la conférence, devait composer sans Fred VanVleet, Tari Eason, Dillon Brooks, Alperen Sengun ou encore Amen Thompson. Il n’avait donc pas vraiment le choix de se tourner vers cette jeunesse, incluant Cam Whitmore qui a également signé son record en carrière avec 27 points, en plus de 11 rebonds.

Reed Sheppard admet que ce cinq peu commun a pu prendre au dépourvu le Thunder. « Mais vraiment, bravo aux gars qui ont joué dur et un bon basket d’équipe. C’était vraiment sympa », redit le rookie, susceptible de rester dans le cinq en cas d’absence prolongée de Fred VanVleet.

« Chaque opportunité sur le terrain compte. En tant qu’entraîneurs, on observe tout de cette opportunité pour eux, qui peut gérer dans une situation de haute pression contre un bon adversaire. Même s’il nous manquait des joueurs, on était dans le match et on a eu des opportunités. Le fait que ces joueurs aient joué des minutes importantes et qu’ils se soient comportés comme ils l’ont fait est un bon signe », apprécie Ime Udoka pour finir.

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 43 12 33.5 28.4 92.9 0.4 1.0 1.4 1.1 0.9 0.6 0.6 0.3 3.9 Total 43 12 33.5 28.4 92.9 0.4 1.0 1.4 1.1 0.9 0.6 0.6 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.