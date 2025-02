Amen Thompson va-t-il désormais soulager Fred VanVleet ?

Avec 6 défaites en 11 matches, l’absence de Fred VanVleet a pesé dans les résultats des Rockets. Néanmoins, l’absence du meneur de jeu a eu un avantage : forcer les autres à en faire plus, notamment Amen Thompson, qui a pris une nouvelle dimension dans la création du jeu.

« Je travaille tous les jours mon dribble et voir que le travail paye, ça fait du bien », dit le jumeau d’Ausar. « Au niveau de la création offensive, bien sûr que mon jeu est monté d’un cran. On m’a mis dans cette situation, où on me fait confiance. »

Dans ces onze matches, et si on regarde les chiffres clés de la création, Amen Thompson a tourné à 6.3 passes de moyenne (deux sorties à 11 offrandes) pour 2.9 ballons perdus. Il s’est imposé comme une option intéressante pour combler les absences de Fred VanVleet, qui font tant de mal à Houston cette saison, puisqu’aucune solution ne semblait émerger auparavant.

« On l’avait vu avant que Fred ne soit blessé, qu’un autre joueur puisse créer le jeu, rendre les choses plus faciles pour lui », constate Ime Udoka. « Thompson va continuer de grandir avec cette expérience. C’est bénéfique que les joueurs soient dans d’autres rôles et puisse élargir leurs jeux. On l’a vu avec Amen, dont les chiffres aux passes ont augmenté. »

Utiliser davantage Fred VanVleet sans ballon

L’ancien joueur de Toronto pourrait revenir ce samedi, contre les Kings, et le coach va devoir l’intégrer dans le cinq majeur en sortant un joueur. Avec ses performances, Amen Thompson semble avoir consolidé sa place.

« J’ai toujours trouvé que c’était un bon joueur pour faire le jeu, déjà avant le début de saison quand on était à l’entraînement », souligne Jalen Green. « Il essaie d’avoir un rôle plus important en ayant davantage la balle dans les mains, plutôt que d’être sous le cercle. Il prend les rebonds, joue les transitions et fait le jeu dès qu’il a le ballon. »

Comme le bondissant ailier des Rockets a gagné en confiance et en expérience dans ce domaine, il va pouvoir soulager Fred VanVleet.

« Quand on a signé Fred, ce qui était bien, c’était qu’il pouvait jouer avec ou sans ballon », rappelle Ime Udoka. « Il avait évolué avec des Pascal Siakam et Kawhi Leonard. Je suis sûr qu’il sera heureux d’avoir des shoots, d’obtenir des tirs faciles plutôt que d’avoir à créer et à avoir tout le temps le ballon dans les mains. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 56 32 55.4 27.4 70.8 2.7 5.4 8.2 3.5 2.4 1.4 2.1 1.3 14.0 Total 118 27 54.6 21.4 69.8 2.5 4.8 7.3 3.1 2.3 1.3 1.8 0.9 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.