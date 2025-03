Grosse amende pour l’écart de conduite de Bam Adebayo

Bam Adebayo espérait que le rapport post-match des arbitres allait lui rendre justice suite à la défaite de Miami vendredi soir face à Minnesota (104-106). Le pivot floridien estimait que Julius Randle avait fait faute sur lui lors de sa tentative désespérée à 3-points au buzzer.

Mais la NBA n’a pas attendu pour statuer sur son écart de conduite qui a suivi la fin de match, le sanctionnant d’une amende de 50 000 euros pour « contact inapproprié » avec les arbitres et pour avoir utilisé un langage fleuri à leur encontre. Plus précisément, après s’être relevé, Bam Adebayo s’est directement dirigé vers l’arbitre Kevin Cutler pour lui dire ses quatre vérités. C’est lorsque son interlocuteur l’a ignoré qu’il aurait perdu son calme.

« Ce n’était même pas à propos de la dernière action. C’était par rapport au match dans son ensemble. Je ne suis pas trop conflictuel, comme je l’ai dit. Je n’entre pas en conflit avec les arbitres parce que c’est leur travail et c’est aussi le nôtre, en fin de compte. Nous avons des gars qui se battent pour tout ce qui est en jeu », a-t-il déclaré après la rencontre. « Pour moi, il s’agit d’avoir la décence de me regarder dans les yeux lorsque je discute avec eux. Évidemment, nous avons perdu. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que nous ne pouvons pas être émotifs. (…). Il faut avoir la décence de regarder un homme dans les yeux et de ne pas s’en aller. Pour moi, c’est un manque de respect total dans un match d’adultes ».

Bam Adebayo a insisté sur le fait qu’il n’avait pas de problème particulier avec les arbitres, mais la NBA n’a pas transigé en lui infligeant une lourde amende. Dans la foulée, le rapport revenant sur les deux dernières minutes de chaque match NBA a estimé que les arbitres avaient bien jugé l’action, évoquant un contact « marginal » après le tir.