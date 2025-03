Même le réservoir à moitié vide, les Cavs finissent par l’emporter…

Alors qu’ils restaient sur 12 victoires consécutives, les Cavaliers ont bien failli mordre la poussière à Charlotte. Car derrière les 46 points de Miles Bridges, les Hornets pointaient à +9 (104-95) à l’approche des cinq dernières minutes. Mais encore une fois, la troupe de Kenny Atkinson va trouver un moyen de l’emporter…

« Treize d’affilée, oui, nous sommes dans une bonne dynamique », savoure ainsi l’entraîneur en chef de Cleveland. « Nous avons dû arracher ces deux derniers matches, ce qui est excellent pour la préparation des playoffs. Lorsque notre énergie est élevée, il est vraiment difficile de nous battre. »

Le problème, c’est que l’énergie n’a pas toujours été élevée pendant la rencontre pour Cleveland.

Trois séries de 12 victoires ou plus dans la saison !

« On était un peu en retard aujourd’hui » confesse Donovan Mitchell, auteur de 24 points mais à seulement 6/19 au tir. « Ça commence avec moi. C’est difficile. On gagne, mais j’ai toujours des attentes plus élevées, notamment pour moi. On n’aurait pas dû être dans cette position. Les erreurs. Les pertes de balle. Les ratés en défense. Pas assez de pression sur le ballon. Les rebonds. Il faut leur tirer notre chapeau, ils ont bien joué mais on a joué avec le frein à main. C’est de notre faute. On a dérapé aujourd’hui et ça ne peut pas arriver ».

Kenny Atkinson préférait de son côté retenir le positif, et cette troisième victoire en quatre jours. Car les Cavaliers ont dû utiliser les dernières gouttes d’énergie qui leur restaient sur la fin.

« Le match a été un peu chaotique et nous avions beaucoup d’énergie ce soir », conclut-il. « Notre niveau d’énergie, c’était comme si nous n’avions qu’un demi réservoir. Cela arrive. Ce soir, nous n’étions pas en forme, mais nous avons quand même trouvé un moyen. C’est la période de l’année où l’on doit trouve un moyen de gagner ».

Voilà donc les Cavaliers (53-10) qui enchaînent une 13e victoire de suite. C’est la troisième fois de la saison que l’équipe de l’Ohio enchaîne une série de 12 succès consécutifs, et ce n’était plus arrivé depuis les Mavs de 2006/07.