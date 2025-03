Victor Wembanyama autorisé à prendre l’avion pour Sacramento afin de soutenir De’Aaron Fox

Des huées vite remplacées par des applaudissements nourris. De’Aaron Fox a eu droit à un retour chaleureux pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe des Kings, alors qu’il défend maintenant les couleurs des Spurs.

Le meneur a ainsi eu le droit à la traditionnelle vidéo hommage, et une « standing ovation » de la part de son ancien public. Sur le terrain, par contre, ses anciens coéquipiers ne lui ont pas fait de cadeau…

Sur le banc de San Antonio, la surprise est venue du fait que Victor Wembanyama était présent pour San Antonio !

« Il n’y avait aucun risque pour sa santé ni aucune raison pour qu’il ne vienne pas »

« Ce qu’il traverse est vraiment difficile » expliquait De’Aaron Fox à l’entraînement de la veille. « De notre côté, on veut juste qu’il soit en bonne santé. On veut qu’il soit suffisamment en bonne santé pour prendre l’avion avec nous, pour soutenir notre équipe. Et puis, c’est ce qu’il veut également de toute façon ».

« Wemby » tenait ainsi absolument à être auprès de son nouveau coéquipier pour son retour à Sacramento. Pour cela, le Français devait prendre l’avion et les Spurs expliquent que son traitement par anticoagulants, suite à sa thrombose veineuse profonde qui a mis fin à sa saison, le permet.

« Il n’y avait aucun risque pour sa santé ni aucune raison pour qu’il ne vienne pas », conclut d’ailleurs Mitch Johnson, le coach intérimaire de San Antonio, à ce sujet. « Il veut être avec ses coéquipiers autant que possible. Je pense donc que nous le verrons autant qu’ils (les médecins de l’équipe) le lui permettront. Je pense que c’est aussi simple que cela. Il veut être avec cette équipe. Le fait d’avoir été absent l’a beaucoup affecté. Il a eu beaucoup de temps libre, comme il n’en avait jamais eu auparavant. C’est donc une bonne chose qu’il soit là ».

ESPN précise que les Spurs ont interdit à Victor Wembanyama de toucher un ballon de basket jusqu’à nouvel ordre.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 * All Teams 58 36 46.3 31.0 82.5 0.9 3.9 4.8 6.2 2.6 1.5 2.8 0.4 23.7 2024-25 * SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 * SAN 13 34 43.7 26.4 80.7 0.5 3.6 4.2 6.6 2.7 1.8 2.5 0.4 19.3 Total 527 33 47.0 33.1 74.6 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.