Les Lakers ont montré leur force de caractère

C’était sans doute la plus grosse bataille des Lakers de l’ère Luka Doncic. Face aux Knicks la nuit passée, les Californiens ont été poussés dans leurs retranchements comme rarement depuis l’arrivée du Slovène, il y a un mois.

Après la rencontre, l’intéressé ne s’y trompe pas : la dimension physique a été clé dans cette partie. Pendant la majorité de la partie, leurs adversaires ont évolué un cran au-dessus dans ce domaine. « Je ne trouve pas qu’on ait bien joué les trois premiers quart-temps », tranche Luka Doncic, lui-même en difficulté pour se débarrasser de la pression d’OG Anunoby, dans le second quart-temps notamment.

Alors les visiteurs, portés par un Jalen Brunson taille patron, « fantastique et avec une réponse à tout » selon JJ Reddick, ont pris leurs distances, comptant une dizaine de points d’avance pendant une bonne partie de la rencontre. Cet écart était encore d’actualité à 10 minutes de la fin (78-88). Mais un électrochoc local est survenu quand les Lakers ont monté le curseur dans leur intensité défensive.

Le leader des Knicks se retrouvait soudainement plus à la peine pour créer le jeu. Son équipe essayant bien de trouver des duels favorables, face à Luka Doncic notamment, Jaxson Hayes restait toujours en second rideau pour l’empêcher de se rapprocher du cercle. Résultat : les visiteurs n’ont inscrit que 15 points dans cette dernière période.

Gabe Vincent décisif

Dans le même temps, l’adresse à 3-points des Lakers est remontée, à l’instar d’un Gabe Vincent essentiel avec ses quatre paniers primés (12 points à 4/4 de loin).

« Gabe nous a fait gagner le match », juge Luka Doncic, quand JJ Redick met en avant la différence venue par les « non-stars » de l’équipe : Jaxson Hayes par sa défense et Gabe Vincent par son adresse. « S’il ne met pas ses quatre paniers à 3-points, on n’est même pas dans le match », note le coach.

Il ajoute : « Une fois qu’on a atteint leur niveau d’effort et à quel point ils jouaient dur, on y était. Ils ont été phénoménaux en défense en seconde période. C’est un bon rappel pour notre groupe pour la suite : on peut gagner des matchs comme celui-là, où on n’est pas à notre mieux en attaque et où on démarre lentement en défense. On a suffisamment de dureté et de cran pour gagner. »

Le coach des Lakers n’est pas le seul à constater le niveau de dureté affiché par sa formation. Il rapporte avoir échangé avec certains de ses homologues de la ligue, dont Chauncey Billups à Portland, qui lui disent : « Mec, ton équipe joue vraiment dur. » « Cela fait partie de notre ADN, on doit jouer dur, physique, apporter du combat dans le jeu, tout le monde, des titulaires jusqu’au bout du banc », complète à ce sujet LeBron James.

Ce dernier, pour qui « il n’y a pas de joueurs non essentiels dans cette équipe » car chacun a un rôle à jouer, estime que les Lakers doivent « continuer à travailler ».

« On a une marge de progression ; j’ai hâte de voir ce qu’on peut devenir », lâche le « King ». Il n’est pas le seul.